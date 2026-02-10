search
Marți, 10 Februarie 2026
Incident în avionului care l-a dus pe Netanyahu în SUA. Un jurnalist de la Russia Today a fost dat jos în ultima clipă. Cine este Nick Kolyohin

Publicat:

Un jurnalist independent, care scrie pentru Russia Today, a fost evacuat în ultimul moment din avionul premierului Benjamin Netanyahu înainte de zborul spre SUA, serviciile israeliene invocând „rațiuni de securitate”.

Un jurnalist rus a fost dar jos din avionul lui Benjamin Netanyahu. FOTO: The war zone
Nick Kolyohin, un jurnalist cu dublă cetăţenie, israeliano-rusă, care lucrează ca freelancer inclusiv pentru Russia Today, organul oficial de presă din Rusia, a fost scos de urgență din avionul în care urma să călătorească prim-ministrul Benjamin Netanyahu spre Washington, cu doar câteva minute înainte de decolare, relatează Times of Israel.

Imediat după incident, Nick Kolyohin a declarat că, inițial, primise aprobarea biroului prim-ministrului israelian pentru a se alătura zborului, împreună cu alți jurnaliști.

„Dacă tot se fac controale de securitate, fă-le în avans. De ce lași totul pentru ultimul minut, fără niciun fel de explicații?”, a spus el pentru Channel 12.

Informaţia a fost confirmată atât de biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cât şi de serviciul  de securitate israelian Shin Bet, care a transmis un comunicat oficial.

„În conformitate cu misiunea și atribuțiile agenției prevăzute de lege, aceasta este responsabilă, printre altele, de securitatea prim-ministrului. În acest cadru, se iau decizii pentru a reduce riscul la adresa prim-ministrului și a informațiilor din anturajul său. Prin natura lor, nu este posibil să comentăm motivele care stau la baza unor decizii specifice”, se precizează în documentul citat.

Cine este Nick Kolyohin

Nick Kolyohin lucrează ca jurnalist freelancer pentru Russia Today, postul oficial de televiziune al guvernului rus, dar și pentru postul american de televiziune de dreapta Newsmax și agenția de presă chineză Xinhua.

Această combinație de angajamente a stârnit suspiciuni în presa ebraică, în special din cauza conținutului sponsorizat și a posibilelor legături cu interese politice sau de stat străine.

Organizația de supraveghere media The Seventh Eye l-a acuzat pe Nick Kolyohin, care anterior a lucrat pentru postul israelian Channel 10 (acum Channel 13), că ar fi fost plătit să promoveze interesele Rusiei, acuzații pe care jurnalistul le-a negat cu fermitate, declarând că astfel de acuzații reprezintă defăimare și că a intentat un proces civil pe această temă.

