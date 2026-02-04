Fiica fostului președinte ANRE atacă în justiție tăierile salariale. Alături de ea mai sunt soții de angajați și foști oficiali ai instituției

O parte dintre angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au contestat în instanță reducerile de salarii și posturi impuse de Guvernul Bolojan. Printre cei 102 contestatari se numără Ioana Laura Chiriță, fiica fostului președinte al instituției, Dumitru Chiriță, dar și soția unui liberal, fostul șef al Corpului de Control al premierului Ludovic Orban, precum și mai multe cupluri de angajați.

Angajații ANRE au rămas cu salarii peste medie după reducerea de 30% impusă de reforma Bolojan, salariul mediu lunar fiind de 12.700 lei, echivalentul a aproximativ 2.540 de euro.

Pentru personalul din palierul execuție, salariile variază între 6.628 lei (1.325 euro) și 14.860 lei (2.972 euro), iar pentru palierul conducere între 15.380 lei (3.076 euro) și 21.633 lei (4.326 euro), potrivit cotidianul.

Conducerea ANRE subliniază că noile salarii se stabilesc pe baza unor criterii obiective, înlocuind vechile criterii subiective, precum „influență, coordonare și supervizare” sau „contacte și comunicare”.

După reforma Bolojan, președintele ANRE are un salariu de 52.537 lei (10.507 euro), vicepreședinții câștigă 46.356 lei (9.271 euro), iar membrii Comitetului de Reglementare 40.175 lei (8.035 euro).

În urma reorganizării, ANRE a desființat 60 de posturi dintr-un total inițial de 349, astfel încât noua structură are 289 de posturi, reducerea fiind de 17,2%. Tăierile s-au aplicat cu un procent de 30% pentru posturile de suport și 10% pentru cele de specialitate. De asemenea, 14 contracte de muncă au fost încetate, dintre care 9 prin preaviz, iar 5 cu acordul părților începând cu 1 ianuarie 2026.

Printre contestatari se numără Ioana Laura Chiriță, consilier juridic expert monitorizare, fiica fostului președinte ANRE; Raluca Adriana Chirteș, soția lui Ioan Chirteș, fost șef al Comisiei pentru controlul SRI, care a câștigat în 2023 279.382 lei net pe an (aproximativ 4.656 euro lunar); Dragoș Daniel Tănăsoiu, fost șef al Corpului de Control al premierului Ludovic Orban, cu venit anual de 304.897 lei net (5.081 euro lunar), al cărui soț era angajat la Compania Națională Aeroporturi; precum și cupluri precum Dan și Carmen Cociș sau Irina și Mircea Urcan.

Curtea de Apel București a respins joi, 29 ianuarie, cererea formulată de angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) prin care încercau să blocheze măsurile de reducere a salariilor și disponibilizare adoptate de Guvernul Bolojan. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de cinci zile.

Reamtim că peste 100 de angajați ai ANRE, instituția responsabilă de reglementarea piețelor de energie și gaze naturale, au dat în judecată conducerea autorității la începutul acestui an. Ei au solicitat anularea deciziilor de reducere a salariilor cu 30% și de disponibilizare a 14 dintre cei 300 de angajați, măsuri luate de conducerea ANRE în baza Legii de reformă a instituțiilor publice, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.