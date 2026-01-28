Reorganizarea ANRE, pe masa judecătorilor. Agenția a câștigat o prima bătălie, dar procesul pe fond abia începe: 102 angajați au atacat tăierile salariale

Tribunalul București a respins, miercuri, cererea unei foste angajate a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), concediate în cadrul procesului de reorganizare impus de Guvern. Decizia reprezintă primul verdict într-o serie de litigii pe marginea restructurărilor din instituție, potrivit Mediafax. Procesul colectiv deschis de 102 angajați nemulțumiți de reducerea salariilor are joi primul termen la Curtea de Apel București.

Judecătorii Secției pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale au respins solicitarea fostei angajate, care ceruse suspendarea efectelor concedierii prin ordonanță președințială. Hotărârea nu este definitivă.

„Respinge cererea de ordonanță președințială ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare”, se arată în minuta publicată pe portalul instanțelor.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, angajata reclamantă susținea că a fost concediată abuziv, invocând statutul său de avertizor de integritate în cadrul instituției.

Procesul colectiv: 102 angajați acuză „violență economică”

Joi începe și procesul pe fond în care 102 angajați ai ANRE contestă reducerea salariilor, măsură aplicată de la data de 1 ianuarie, în baza Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM.

În documentele depuse la dosar, salariații , inclusiv mai familii în care ambii soți lucrează în instituție, susțin că diminuarea veniturilor și reîncadrarea pe poziții inferioare reprezintă o formă de „violență economică”, cu efecte directe asupra capacității lor de a-și plăti ratele, tratamentele medicale sau taxele școlare ale copiilor.

Angajații avertizează și că reorganizarea îi va afecta profesional, într-un domeniu aflat într-o continuă evoluție, cum este piața energiei, unde pierderea accesului la formare și la responsabilități superioare le-ar limita șansele de angajare în viitor.

Contextul reorganizării: tăieri salariale și concedieri

Potrivit deciziei conducerii ANRE, toți angajații au suferit o reducere salarială de 30%, inclusiv personalul de conducere. În plus, 14 persoane au fost concediate: nouă dintre ele cu preaviz, iar cinci, prin acordul părților.

Legea 145/2025 prevede reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurilor și a numărului de posturi în cele trei autorități naționale.

Actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, dar în septembrie a fost declarat constituțional.