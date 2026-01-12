search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Disponibilizări la ANRE. Câți salariați ar urma să plece

Publicat:

ANRE a finalizat, recent, planul de restructurare impus de Legea 145/2025 privind reorganizarea autorităților administrative, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. Unii angajați vor fi disponibilizați, „însă, în același timp, conducerea instituției a păstrat persoane aduse prin detașare de la alte instituții sau care beneficiază de pensii speciale”, au spus doi salariați, care au discutat cu HotNews sub protecția anonimatului. 

Planul de restructurare a fost finalizat. FOTO arhivă Facebook ANRE
Planul de restructurare a fost finalizat. FOTO arhivă Facebook ANRE

În timp ce Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a derulat procesul amplu de restructurare cerut prin Legea 145/2025, conducerea instituției a continuat, paradoxal, să facă angajări. Una dintre cele mai recente structuri apărute în organigramă este Compartimentul de Documente Clasificate, coordonat de generalul în rezervă al SPP Gabriel Crețu, care cumulează pensia specială cu salariul primit de la Autoritate, arată sursa citată.

Ca urmarea a restructurării, 14 angajați urmează să fie concediați. Totuși, potrivit afirmațiilor unor salariați ai instituției, conducerea a menținut în funcții persoane venite prin detașare sau beneficiari de pensii speciale, în timp ce alte posturi au fost eliminate.

La vârful ANRE se află președintele George Niculescu (PNL), care are o indemnizație netă de aproximativ 15.000 de euro în 2025, și vicepreședintele Gabriel Andronache (PSD), care câștigă circa 13.000 de euro. Ambele venituri ar trebui reduse cu 30% începând cu 1 ianuarie,  potrivit noii legi.

HotNews precizează că a solicitat în repetate rânduri informații despre reorganizare, însă instituția nu a oferit niciun răspuns, invocând faptul că procesul nu era finalizat. Restructurarea s-a încheiat însă sfârșitul lui 2025, fără ca ANRE să comunice public acest lucru, arată sursa citată.

Cazul generalului Crețu

Surse din instituție afirmă că generalul în rezervă Gabriel Crețu a ratat două concursuri organizate de ANRE, dar a fost numit ulterior consilier în cabinetul unui vicepreședinte, fără concurs. Abia la a treia tentativă, odată cu înființarea Compartimentului de Documente Clasificate la finalul lui 2024, Crețu a reușit să obțină un post prin concurs.

Numele lui Crețu a mai apărut în presă în 2019, când G4Media a relatat că fostul număr doi din SPP  a fost depistat de DIICOT la o reuniune unde se consuma Ayahuasca, o substanță ce conține drogul de mare risc DMT.

Compartimentul în fruntea căruia se află Crețu a fost extins în 2025 cu încă un post, ocupat prin detașare de Monica Bozga, venită de la ASF. Aceasta ar oferi sprijin juridic secretarului general al ANRE, Mircea Man, arată sursa citată

Ascensiuni rapide și posturi create special

Printre apropiații președintelui ANRE se numără Adriana Maria Nemțoiu, detașată în 2024 de la ANPC, unde lucra ca simplu consilier. În ianuarie 2025, conducerea ANRE a creat funcția de secretar general adjunct, iar Nemțoiu a fost numită direct. Surse interne spun că postul ar fi fost introdus special pentru ea.

După reorganizare, Nemțoiu urmează să preia o nouă poziție, aceea de director al activităților suport, urmând să coordoneze zone precum legislația, contenciosul, achizițiile sau administrativul.

Parcursul său profesional include posturi de învățătoare( în Gorj, unde a lucrat mai mulți an) și de consilier juridic în companii și instituții publice.

Ioan Sorin Bușu, un alt apropiat al conducerii, a ajuns la Direcția Licențe și Autorizații prin detașare de la cabinetul deputatului PNL Marian Crușoveanu.

Rețele de influență și detașări în lanț

La ANRE au rămas pe poziții Roxana Ilie și Nicoleta Iancu, nora fostului deputat PSD Iulian Iancu.

Roxana Ilie a fost menționată în investigații ale G4Media ca administrator al unei firme folosite de PSD pentru finanțarea presei și ca apropiată a unor persoane din anturajul fostului premier Marcel Ciolacu. Firma pe care Ilie o administra avea, potrivit presei, legături cu Buzăul, orașul controlat politic de Ciolacu.

Surse din ANRE susțin că detașările au devenit o practică obișnuită, folosită pentru a menține în funcții persoane fără experiență în domeniul energiei, inclusiv în poziții de conducere, ocolindu-se, în acest fel, procedurile de concurs. Codul Muncii prevede însă că detașarea este o măsură temporară, limitată la un an și prelungibilă doar în situații excepționale.

