Analiză Femeile muncesc dublu, dar câștigă mai puțin. România, codașă în Europa la egalitate de gen

România are unul dintre cele mai mari decalaje de ocupare între femei și bărbați din Europa (17%), cu o rată totală de ocupare de doar 63%, o serie de experți din instituții publice, mediul de afaceri și diplomație atrăgând atenția că lipsa participării femeilor în economie, leadership și procesul decizional reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru dezvoltarea țării.

Deși principiul remunerației egale pentru muncă egală a fost introdus în Tratatul de la Roma încă din 1957, diferența de remunerare între femei și bărbați persistă, în ultimii ani cunoscând doar ameliorări minore, potrivit unui raport al Parlamentului European.

Potrivit acestuia, pot exista multe motive pentru existența diferenței de remunerație între femei și bărbați. Unele pot fi legate de nivelul de educație, experiența profesională sau lucrul cu jumătate de normă. Există mai multe femei decât bărbați în anumite sectoare economice în care salariile medii sunt mai mici. Un alt motiv poate fi faptul că bărbații ocupă adesea posturi mai bine plătite decât femeile într-un anumit sector.

Datele recente ale INS, corelate cu analize internaționale, indică o problemă structurală complexă: munca neremunerată, absența legislației de reprezentare, violența domestică, disparitățile salariale și segregarea ocupațională.

„97% dintre muncile casnice din România sunt făcute de femei. Este imposibil să vorbim despre șanse egale în aceste condiții”, a punctat recent deputata Alina Gorghiu, la Summitul WeAreHalf. „Aș vrea o sală de bărbați care să intre în această dezbatere cu argumente despre de ce femeia la masa deciziei. Sau, mai corect, de ce împreună la masa deciziei, cum ar fi firesc”, a spus Gorghiu.

Femeile au salarii cu 500 de lei mai mici decât bărbații

Ea a prezentat cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică și ale instituțiilor și altor organizații internaționale:

• femeile câștigă cu 500 de lei mai puțin pe lună decât bărbații;

• 97% dintre muncile casnice sunt efectuate de femei, peste 1,3 milioane de românce lucrând zilnic „muncă invizibilă”, neremunerată;

• femeile reprezintă doar 17% din Parlament, cel mai scăzut procent din ultimii 20 de ani;

• 120.000 de dosare de violență domestică au fost deschise în ultimul an.

„Avem o lege care ar introduce un minim de 30% reprezentare pentru ambele sexe în Parlament și administrație, dar de patru ani este blocată. Este o decizie care stă exclusiv la votul bărbaților”, a afirmat ea.

„România funcționează cu jumătate din potențial. Ne lipsesc structurile, nu femeile pregătite”, a declarat la rândul său Mihaela Raluca Tudor, fondatoarea mișcării sociale #WeAreHalf.

„Egalitatea de șanse nu este doar o valoare morală, ci un indicator al sănătății unei economii. România funcționează astăzi cu doar jumătate din potențialul ei real, pentru că jumătate dintre resursele ei — femeile — sunt subreprezentate în economie, în leadership și în procesul decizional”, a declarat aceasta, subliniind că România nu duce lipsă de femei educate și competente, ci de structuri care să le permită să își exercite influența: de la legislație, acces la piața muncii, până la cultura organizațională și sprijinul pentru munca de îngrijire.

În UE femeile câștigă în medie cu 12% mai puțin decât bărbații

Decalajul salarial mediu în UE a fost de 12% în 2023. Acesta a fost calculat în companii cu peste 10 angajați.

Diferențele între salarii variază în UE, cele mai mari fiind înregistrate în 2023 în Letonia (19%), Austria (18,3%), Cehia (18%), Ungaria(17,8%) și Germania (17,6%). Luxemburg a reușit să anuleze decalajele. Alte țări care au înregistrat diferențe mici în 2023: Belgia (0,7%), Italia (2,2%), România (3,8%), Malta (5,1%) Slovenia (5,4%).

Diferența de remunerare între femei și bărbați crește odată cu vârsta - fapt ce poate fi legat de întreruperile în carieră ale femeilor, deși aceste tipare variază între țări. Diferențele variază în funcție de sectorul economic, iar în 2023, în majoritatea țărilor UE, ele au fost mai mari în sectorul privat decât în sectorul public.

Diferența de remunerare între femei și bărbați înseamnă că femeile prezintă un risc mai mare de sărăcie la bătrânețe. În 2020, femeile din UE cu vârsta de peste 65 de ani au primit pensii care erau în medie cu 28,3% mai mici decât pensiile bărbaților.

Cauzele diferenței de remunerație între femei și bărbați

În medie, femeile fac mai multe ore de muncă neremunerată (de exemplu îngrijind copiii sau făcând menajul acasă). Acest lucru le lasă mai puțin timp pentru munca remunerată: conform unor statistici din 2022, aproape o treime dintre femei (28%) lucrează cu jumătate de normă, în timp ce doar 8% dintre bărbați lucrează cu jumătate de normă. Dacă se iau în calcul atât orele de muncă neremunerată cât și cele remunerate, femeile muncesc mai multe ore pe săptămână decât bărbații.

Deși mai multe femei decât bărbați sunt absolvente de educație superioară în UE, acestea sunt mai puțin reprezentate pe piața muncii. Ele își întrerup mai frecvent cariera: în 2018 o treime dintre femeile angajate din UE au întrerupt lucrul pentru motive legate de îngrijirea copiilor, față de 1,3% dintre bărbați.

Pe de altă parte, arată raportul PE, circa un sfert din diferența de remunerare între femei și bărbați poate fi explicată de o suprareprezentare a femeilor în sectoare cu salarii mici, precum îngrijirea, sănătatea și educația.

În jur de 3 din 10 femei din UE lucrează în sectorul educației, cel medical sau cel al serviciilor sociale - domenii în general slab plătite - în vreme ce doar 8% dintre bărbați activează în aceste sectoare. Pe de altă parte, aproape o treime dintre bărbați sunt angajați în domenii legate de știință, tehnologie, inginerie și matematică, sectoare îndeobște bine plătite.

Numărul femeilor în sectoare precum știința, tehnologia și ingineria a crescut, ajungând la 41% din totalul forței de muncă în aceste domenii în 2021.

Un motiv important al diferențelor de remunerare între femei și bărbați este faptul că femeile sunt adesea subreprezentate în posturile cu venituri mai mari din cadrul companiilor. De exemplu, în 2021, femeile dețineau în medie 34,7% din posturile de conducere în UE.

Domeniul managerial este și cel în care femeile sunt cel mai dezavantajate față de bărbați: femeile manager câștigă cu 23% mai puțin decât bărbații de pe aceleași poziții.

„Reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați aduce mai multă egalitate de gen, susținând în același timp economia și reducerea sărăciei, deoarece femeile, câștigând mai mult, pot cheltui mai mult. Acest lucru ar crește baza fiscală și ar reduce povara asupra sistemelor de ajutor social. Studiile arată că o reducere de un punct procentual în diferența de remunerare ar duce la o creștere a produsului intern brut cu 0,1%”, se precizează în raportul Parlamentului European.