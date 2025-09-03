Record de semnături în Parlament: Alina Gorghiu conduce Comisia specială „România fără violență”

Cu un număr record de semnături, 222 parlamentari din toate grupurile politice au susținut formarea unei comisii speciale dedicate combaterii violenței domestice și de gen.

Parlamentul României a aprobat constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”, un demers inițiat cu sprijinul a 222 de parlamentari, cel mai mare număr de semnături strânse vreodată pentru înființarea unei comisii speciale. Noua structură va fi formată din 25 de membri și va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Deputatul Alina Gorghiu, desemnată să conducă această comisie, a transmis un mesaj ferm: „Le mulțumesc colegilor mei parlamentari pentru onoarea de a prelua conducerea acestei comisii. În România nu mai băgăm violența sub preș!”.

Misiunea comisiei: ascultarea victimelor și găsirea soluțiilor

Noua comisie va avea rolul de a analiza legislația în vigoare, de a aviza proiectele aflate în dezbatere și de a propune măsuri suplimentare pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen.

„Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii. Misiunea ei este clară – analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen”, a mai declarat Alina Gorghiu.

O realitate alarmantă: violența în creștere

Datele oficiale arată dimensiunea gravă a fenomenului: peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate doar în primele șase luni ale anului 2025. Mai mult, în ultimii patru ani, nerespectarea ordinelor de protecție a crescut cu 110,9%.

„Constituirea acestei comisii este un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, a subliniat deputatul.