România și Bulgaria au avut cele mai mici costuri cu mâna de lucru din UE în 2025

Costul orar cu mâna de lucru în întreaga economie a fost, anul trecut, de 34,9 euro în Uniunea Europeană şi de 38,2 euro în zona euro, în creştere de la 33,5 euro, respectiv 36,8 euro, în 2024, potrivit datelor publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Datele Eurostat arată că, în rândul statelor membre UE, cele mai mici costuri orare cu mâna de lucru au fost înregistrate în Bulgaria (12 euro) şi România (13,6 euro), iar cele mai mari au fost în Luxemburg (56,8 euro), Danemarca (51,7 euro) şi Ţările de Jos (47,9 euro).

Costul orar cu mâna de lucru cuprinde costurile cu salariile şi costurile non-salariale, precum contribuţiile sociale plătite de angajatori, potrivit Agerpres.

Ponderea costurilor nesalariale în totalul costurilor cu mâna de lucru în întreaga economie a fost de 24,8% în UE şi de 25,6% în zona euro. Cele mai mici ponderi ale costurilor nesalariale în UE au fost înregistrate în România (4,8%), Lituania (5,5%) şi Malta (5,8%), iar cele mai mari în Franţa (32,3%), Suedia (31,7%) şi Slovacia (28,6%).

În 2025 comparativ cu 2024, costurile orare cu mâna de lucru la nivelul întregii economii, exprimate în euro, au crescut cu 4,1% în UE şi cu 3,8% în zona euro.

În zona euro, costurile orare cu mâna de lucru au crescut în toate ţările, cu excepţia Maltei (-0,5%). Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Bulgaria (+13,1%), Croaţia (+11,6%), Slovenia (+9,3%) şi Lituania (+9,2%), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Franţa (+2,0%) şi Italia (+3,2%), urmate de Spania, Cipru şi Luxemburg (+3,5% fiecare).

Pentru ţările UE din afara zonei euro, costurile orare ale forţei de muncă exprimate în moneda naţională au crescut în toate ţările, cele mai mari creşteri fiind înregistrate în România (+10,6%), Ungaria (+8,9%) şi Polonia (+8,8%). Cele mai mici creşteri au fost înregistrate în Danemarca (+3,0%).