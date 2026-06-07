Extrageri Loto duminică, 7 iunie 2026. Report de peste 5,6 milioane de euro la 6/49

Duminică, 7 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza este una uriașă, după ce la Loto 6/49 s-a acumulat un report de peste 29,57 milioane de lei, echivalentul a peste 5,62 milioane de euro.

Rezultate extrageri LOTO, duminică, 7 iunie 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Reporturi importante la extragerile de duminică, 7 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro), potrivit Loteria Română.

La Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, reportul a ajuns la peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro).

La Noroc Plus, premiul de categoria I depășește 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat depășește 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

Premiu important câștigat la extragerea de joi, 4 iunie

La extragerile loto de joi, 4 iunie 2026, Loteria Română a acordat 15.445 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

Cel mai important premiu a fost obținut la Joker, unde s-a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cernavodă.