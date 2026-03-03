search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exercițiu de alarmare publică. Ziua și ora când pornesc alarmele în București și în țară

0
0
Publicat:

Miercuri, pe 4 martie, dacă veți auzi alarmele, nu trebuie să vă panicați. Nu e din nou cutremur și nici nu anunță vreo catostrofă. E ,,miercurea sirenelor", un exercițiu de alarmare la nivel național, organizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Astfel de exercții au mai avut loc și anii trecuți, dar în alte perioade. Acum, coincide atât cu data la care este comemorat cutremurul din 1977, dar și cu starea de tensiune provocată de război.

FOTO Inquam Photos/ George Călin
FOTO Inquam Photos/ George Călin

 Exercițiu de alarmare publică pe 4 martie, dimineața

„Miercurea sirenelor”, așa cum este denumit exerciţiul de alarmare publică, se va desfășura  pe 4 martie, în prima parte a zilei, între orele 10:00 şi 11:00. Atunci, alarmele vor răsuna în toată țara. 

În timpul exercițiului vor fi testate următoarele semnale:

  • Alarmă aeriană – 15 sunete, a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele
  • Alarmă la dezastre – cinci sunete, a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele
  • Prealarmă aeriană – trei sunete, a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele
  • Încetarea alarmei – un sunet continuu, cu aceeași intensitate, cu durata de două minute

Autoritățile vorbesc despre mai multe scopuri:

  • verificarea funcționării sirenelor
  • testarea timpului de reacție al autorităților
  • familiarizarea populației cu semnalele de alarmă

Important de reținut este că nu trebuie să faceți nimic când veți auzi sirenele. 

Anunțul publicat de primarul unei comune din județul Bacău Sursa Facebook/Gabriel Orandaru
Anunțul publicat de primarul unei comune din județul Bacău Sursa Facebook/Gabriel Orandaru

Câte alarme funcționează în București

În București există 527 de sirene de alarmare, dar nu toate sunt funcționale. Dintre acestea, 254 sunt electrice și 273 electronice. 

Distribuția lor pe sectoare arată astfel:

  • Sector 1 – 114 
  • Sector 2 – 73 
  • Sector 3 – 77 
  • Sector 4 – 55 
  • Sector 5 – 40 
  • Sector 6 – 75 

Sirenele de alarmare din București sunt amplasate în mai multe puncte din oraș și sunt montate, în general, pe clădiri înalte sau structuri vizibile la distanță, ca să poată acoperi cât mai bine zonele locuite. Nu există o hartă cu pozițiile exacte ale acestora. 

De asemenea, important de știut este și că nu toate sirenele pot fi pornite de la distanță centralizat, de către autorități. Multe trebuie acționate manual, la fața locului.

În ce cazuri se pornesc sirenele

Sirenele se pornesc în mod real, în afara exercițiilor, dacă vorbim despre situații grave, precum:

  1. Dezastre naturale majore (cutremure, inundații, fenomene meteo extreme, accidente industriale cu risc pentru populație)
  2. Risc de atac aerian (în cazul unui conflict armat sau al unor rachete/drone detectate în apropiere)

După încetarea pericolului, se transmite de asemenea un semnal audio. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează