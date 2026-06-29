Bacalaureatul 2026 începe sub Cod Roșu de caniculă. Ce măsuri a impus Ministerul Educației în centrele de examen

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026 încep luni, 29 iunie, în plin val de caniculă istorică, cu proba scrisă la Limba și literatura română, programată la ora 9:00. Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale, având în vedere temperaturile ridicate.

Prima probă scrisă a Bacalaureatului are loc într-un context meteorologic extrem. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de caniculă valabil între 29 iunie, ora 10.00, și 1 iulie, ora 10.00, care afectează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor urca între 35 și 41°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Dobrogea și estul Munteniei rămân sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38°C și nopți tropicale.

Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o serie de instrucțiuni speciale pentru a limita efectele temperaturilor extreme asupra elevilor și profesorilor.

Printre acestea se numără asigurarea accesului permanent la apă potabilă, folosirea sălilor cu expunere redusă la soare, utilizarea spațiilor dotate cu instalații de climatizare și identificarea unor soluții alternative acolo unde acestea lipsesc, precum aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare.

Peste 130.000 de candidați, așteptați în cele 443 de centre de examen din țară

Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați în cele 443 de centre de examen din țară. Aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți din anii anteriori.

Accesul candidaților în centre este permis între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Elevii care au asupra lor obiecte interzise, precum telefoane mobile, dispozitive electronice, notițe, manuale sau genți, sunt direcționați către sala de depozitare, unde acestea sunt introduse într-un plic sigilat, însoțit de o declarație-tip. Refuzul depozitării duce la imposibilitatea susținerii probei.

Candidații sunt conduși în sălile de examen și așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Durata probei și condiții speciale

Între 8:30 și 9:00 sunt prezentate regulile de desfășurare a probei. Examenul durează trei ore, calculate din momentul distribuirii subiectelor.

Elevii cu deficiențe de vedere, auz sau tulburări de neurodezvoltare pot beneficia de timp suplimentar de până la două ore, dacă au aprobare de la comisiile județene. Toate sălile sunt monitorizate audio-video.

Bacalaureat 2026: măsuri speciale din cauza caniculei. Cum se pregătesc școlile pentru examene

Măsuri speciale din cauza caniculei

Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare o serie de măsuri speciale, având în vedere temperaturile ridicate anunțate pentru perioada examenelor.

Printre acestea se numără asigurarea accesului permanent la apă potabilă, folosirea sălilor cu expunere redusă la soare, utilizarea spațiilor dotate cu instalații de climatizare și identificarea unor soluții alternative acolo unde acestea lipsesc, precum aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare.

Reguli privind instrumentele de lucru și obiectele interzise

Pentru redactarea lucrărilor, candidații pot folosi doar cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene doar creion negru. La Matematică și Geografie sunt permise doar instrumentele de desen.

Este interzis accesul cu ghiozdane, rucsacuri, poșete, telefoane, tablete, stickuri de memorie sau orice alte mijloace electronice.

De asemenea, elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să schimbe foi, ciorne sau materiale care ar putea facilita rezolvarea subiectelor.

Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea din examen și interdicția de a participa la următoarele două sesiuni.

Rezultate, contestații și vizualizarea lucrărilor

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Ulterior, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, fără ca vizualizarea să fie obligatorie pentru acest demers.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Comunicarea notelor se face anonim, pe baza codurilor individuale primite la prima probă.

Condițiile pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să susțină toate probele de competențe, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă media cel puțin 6 la probele scrise.

Ministerul Educației pune la dispoziție linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor probleme legate de organizarea examenului, în intervalul 8:00–16:00, cu excepția zilei de 3 iulie, când programul se încheie la ora 14:00. Subiectele și baremele vor fi publicate zilnic, la ora 15:00, pe site-ul dedicat Bacalaureatului.