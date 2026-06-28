Harta României s-a înroșit. Temperaturile resimțite au ajuns la 42°C în mai multe orașe

Harta temperaturilor resimțite publicată duminică de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că aproape întreaga țară este afectată de un val de căldură extremă, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în vestul României.

Temperatura resimțită este temperatura pe care corpul o percepe în realitate. Aceasta poate fi mai mare decât cea indicată de termometru, deoarece în calcul sunt luate și umiditatea, vântul și radiația solară.

La ora 17.00, temperatura resimțită a ajuns la 42°C în Oradea și la 40°C în Arad. Alte valori foarte ridicate au fost înregistrate la Satu Mare, Holod, Chișineu-Criș și Sânnicolau Mare, unde s-au resimțit până la 41°C.

De-a lungul zilei, temperaturi resimțite de 40°C au fost raportate la Iași, Drobeta-Turnu Severin, Zalău, Lugoj și Bozovici.

În Cluj-Napoca, Timișoara, Galați, Baia Mare, Botoșani, Brăila, Vaslui, Deva, Sebeș, Bechet și Calafat s-au resimțit până la 39°C, iar în București temperatura resimțită a ajuns la 38°C.

Canicula continuă și în următoarele zile

Potrivit ANM, aproape întreaga țară s-a aflat duminică sub avertizări de caniculă.

Cele mai severe avertizări, de cod roșu, au vizat Crișana, Maramureșul, Transilvania și nordul Moldovei, unde meteorologii au prognozat temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. În aceste regiuni, maximele au fost estimate între 35 și 38°C, iar în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei au putut ajunge la 39-40°C. Totodată, ANM a avertizat asupra unui disconfort termic deosebit de accentuat și a unor nopți tropicale, cu minime de până la 25°C.

Sub cod portocaliu s-au aflat Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, unde temperaturile maxime au fost prognozate între 34 și 38°C, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de unități.

În Dobrogea și sud-estul Munteniei a fost în vigoare un cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 34°C și disconfort termic accentuat.

Codul roșu se extinde de luni

ANM anunță că valul de căldură va continua și în primele două zile ale săptămânii viitoare.

În intervalul 29 iunie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 10.00, codul roșu va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Meteorologii estimează temperaturi maxime între 35 și 41°C, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Crișana.

Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor rămâne sub cod portocaliu, cu temperaturi maxime de până la 38°C și nopți tropicale.

Valul de căldură afectează și alte state europene

România nu este singura țară afectată de temperaturile extreme. În ultimele zile, mai multe state din sudul și vestul Europei au emis avertizări de caniculă, pe fondul unui val de căldură care afectează o mare parte a continentului. Afectate au fost Spania, Italia, Franța, dar și Marea Britanie.