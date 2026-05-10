Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Escrocherie cu o „donație secretă” pentru copiii săraci: Fake news viralizat în care apar numele lui Călin Georgescu și George Simion

O rețea de pagini de Facebook care utilizează conținut fals și imagini manipulate a reușit să viralizeze o presupusă „donație secretă” de 4 milioane de dolari atribuită lui Călin Georgescu. În spatele postărilor se află un mecanism de monetizare bazat pe reclame și trafic online.

Colaj cu fotografia lui Călin Georgescu FOTO: captura Vocea Națională

Pe 7 mai, pagina „Voce Națională” a publicat un colaj în care Călin Georgescu apărea alături de imagini cu copii, însoțit de un text care susținea că acesta ar fi donat în secret 4 milioane de dolari pentru copiii nevoiași din România, scrie G4Media.

Postarea afirma că gestul ar fi fost făcut „fără ca nimeni să știe”, chiar de ziua sa, și a fost însoțită de mesaje emoționale. În realitate, imaginile cu copiii nu sunt din România, ci provin din zone din Africa și Asia. 

„A DAT TOTUL FĂRĂ CA NIMENI SĂ ȘTIE!” Călin Georgescu a lăsat întreaga lume fără cuvinte după ce a donat în secret suma integrală de 4.000.000 de dolari chiar de ziua sa, pentru a ajuta copiii fără adăpost și aflați în dificultate din România”, scrie în postarea respectivă.

O a doua pagină, „Vocea Puterii”, îl are în prim-plan pe George Simion și publică inclusiv imagini AI în care acesta apare alături de Georgescu, în scenarii fabricate pentru a crește traficul online.

Potrivit sursei citate, postările nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un mecanism mai amplu de monetizare online. Utilizatorii sunt direcționați către site-uri externe unde sunt afișate reclame, iar veniturile sunt generate din numărul de accesări. Paginile ar fi fost promovate plătit prin reclame care indică un posibil „sponsor” din Vietnam, prezentat sub forma unui loc de joacă pentru copii, folosit ca paravan pentru activitatea online.

