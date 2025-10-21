Escrocherie cu Ferrari: români implicați în furtul unui bolid din Italia. Au folosit cecuri false și bănci fictive

Un italian a rămas fără un Ferrari, în valoare de 165.000 de euro, după ce a căzut victimă unei escrocherii bine puse la punct, cu cecuri false, o bancă fictivă și o rețea de infractori cu experiență.

Totul a început în Perugia, în mai 2025, când proprietarul mașinii a încheiat tranzacția cu o tânără de 27 de ani, cunoscută anterior pentru fraude. În schimbul mașinii, italianul a primit două cecuri, unul de 90.000 de euro și altul de 75.000 de euro.

Înainte de a preda bolidul, vânzătorul a discutat cu un presupus reprezentant al băncii, care i-a garantat că sumele erau reale. Convins, italianul a predat mașina. Doar că, la scurt timp, cecurile s-au dovedit false, iar banca nu exista, potrivit curierulitalei.

Poliția din Perugia a declanșat o anchetă, reușind să identifice șapte persoane implicate în fraudă, toate cu antecedente penale. Judecătorul a emis un sechestru asupra bolidului de lux, iar informațiile au fost transmise prin sistemul Schengen.

Câteva săptămâni mai târziu, Poliția Română a descoperit mașina Ferrari în Buziaș, aflată în posesia unui român de 44 de ani, care intenționa să o înmatriculeze. El este cunoscut de poliție pentru tranzacții similare.

Potrivit sursei citate, acesta semnase deja un contract de vânzare-cumpărare cu tânăra româncă de 27 de ani, pentru a o înmatricula în România.

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit telefoanele mobile și cartelele SIM folosite pentru a comite frauda, materiale puse imediat sub sechestru.