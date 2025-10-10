search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Eduard, băiețelul care a unit un oraș întreg. „Am stat patru ore cu sute de oameni la Centrul de Transfuzie, să donăm sânge”

Publicat:

Mii de clujeni au donat sânge pe Eduard, elevul care a fost spulberat pe trotuar de un șofer neatent. În ciuda faptului că timpul de așteptare a fost și de patru ore, oamenii au așteptat cuminți să le vină rândul.

S-a stat la coadă ore întregi pentru a dona sânge pentru Eduard. FOTO: Cătălin Suciu.
S-a stat la coadă ore întregi pentru a dona sânge pentru Eduard. FOTO: Cătălin Suciu.

A trecut o săptămână din clipa în care Eduard, un băiat de 12 ani, care mergea liniștit pe un trotuar din zona centrală a Clujului, a fost spulberat de un bolid - Ford Mustang – condus de un șofer care a pierdut controlul mașinii din cauză că a apăsat accelerația în ciuda faptului că plouase și carosabilul era umed. A ajuns pe contrasens și mai apoi pe trotuar.

Câteva secunde de neatenție și viața unei familii din Cluj a fost adusă în pragul disperării, când s-a aflat că Eduard se luptă pentru viața sa la Neurochirurgie cu un traumatism cranio-cerebral sever și cu un pronostic al medicilor rezervat.

Drama familiei Balogh a ajuns cunoscută și mai multor clujeni cu două zile în urmă când s-a făcut un apel pentru donare de sânge:

Eduard (băiețelul care a avut accidentul grav săptămână trecută) are nevoie de sânge. Dacă puteți dona vă rog să o faceți. Să menționați că este pentru Balogh Eduard , internat la AȚI Neurochirurgie.

Eduárd Balogh se află în prezent la secția de terapie intensivă de neurochirurgie pediatrică (ATI Neurochirurgie) și are nevoie urgentă de sânge (A2).

Orice donator de grupă sanguină poate ajută!

Vă rugăm să menționați numele Eduard Balogh („internat la AȚI Neurochirurgie”) atunci când donați sânge”, au transmis apropiații.

Mesajul a ajuns la mii de clujeni și a fost redistribuit pe rețelele sociale. Cluburile de fotbal din oraș, chiar pe pagina de FB al Universității Cluj - rivala CFR-ului, club unde băiețelul făcea fotbal – mesajul a fost redistribuit. Presa, de asemenea, a transmis mesajul de ajutor.

Cunoscutul actor Bob Rădulescu a transmis: „Eu mă duc mâine sau joi la donat în Cluj, în funcție de cât e de aglomerat sau cum găsesc loc. Hai, Eduard! Luptă! Să te faci bine!!!”

„Am stat patru ore cu sute de oameni la Centrul de Transfuzie din Cluj, să donăm sânge”

Mobilizarea pentru donarea de sânge din zilele următoare a fost impresionantă. „Am trăit azi unul dintre cele mai frumoase sentimente de așteptare. Am stat patru ore cu sute de oameni la Centrul de Transfuzie din Cluj, să donăm sânge. În patru ore, NIMENI nu s-a plâns de timp, de așteptat, de proceduri. E ceva nemaiîntâlnit pentru mine. Eram oameni de la 7 jumate care stăteam la 11 cu formulare în mână să intrăm în sală. Nimeni nu s-a plâns! Du-te mâine, până la primărie la evidența populației și vezi ce e după juma oră, dacă nu ai idee despre ce vorbesc! Sau la finanțe. În orice instituție. La Poștă, la spital, oriunde”, a scris pe Facebook unul dintre cei care au donat, jurnalistul Cătălin Suciu.

El a descris scena de pe holul care ducea sala de donații:

„În fața mea erau câțiva, iar doamna din spatele gemulețului scria cu pixul într-un caiet în care scrijeleam noi prin clasele mici și întreba pe toată lumea:

- "Eduard, nu?"

-Eduard Balogh, venea și răspunsul.

Unii se uitau in telefon să fie siguri că e numele corect. Apoi spuneau și unde e internat copilul. Doamna știa.

Pe următorii nu îi mai întreba, ca să meargă mai repede rândul. Anunțau cei din spate: "Și noi, și noi! Eduard! Treceți la toți"”

„Azi a fost sublim..oamenii, în genere, sunt capabili de cele mai mari nenorociri, dar peste măsură pot răsturna ordinea firească făcând lucruri mari pentru alți oameni, atunci când sunt uniți de o cauză pe care o îmbrățișează cu inima”, a concluzionat Cătălin Suciu.

Un apel care a mișcat un întreg oraș

Rezultatul a fost peste așteptări.

„Suntem recunoscători tuturor celor care au participat în ultimele zile la campania de donare de sânge organizată în interesul lui Eduard Balogh. Datorită unirii comunității, s-au primit mai multe donări de sânge decât necesarul, ceea ce a fost de un ajutor extraordinar”, a precizat Asociația Părinților de la școala unde învăța băiatul. Aceștia au rugat oamenii să doneze pentru angajatul la Ambulanță rănit zilele trecute într-un accident.

Un gest mic poate face diferența dintre viața și moartea unui copil. „Când un copil de 12 ani, Eduard Balogh, a fost lovit pe trotuar, pe strada Avram Iancu, tot Clujul a tresărit. Un apel simplu, pus pe Facebook, a mișcat un oraș întreg — și apoi o țară”, a concluzionat unul dintre cei care au donat.

