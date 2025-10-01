Copil de 12 ani, grav rănit de o mașină care a intrat pe contrasens şi a ajuns pe trotuar, în Cluj-Napoca. Mama, în stare de șoc

Un grav accident rutier a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Cluj-Napoca. Un copil de 12 ani a fost spulberat de o mașină care a ajuns pe trotuar.

Accidentul a avut loc pe strada Avram Iancu din municipiu, potrivit Ziua de Cluj.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu o autospecială de descarcerare, alături de două echipaje SMURD.

Echipajele medicale au găsit un minor, în vârstă de 12 ani, în stare de inconștiență și cu multiple traumatisme, potrivit ISU Cluj.

Copilul a primit îngrijiri de urgență la locul accidentului, fiind intubat de medicii SMURD și ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgențe pentru Copii.

„Mama copilului, aflată la fața locului, a prezentat agitație psihomotorie și a fost evaluată de către cel de-al doilea echipaj SMURD. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital în calitate de însoțitor al minorului”, a mai transmis ISU Cluj.

Cum a fost rănit copilul de 12 ani

Potrivit IPJ Cluj, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Mașina a intrat pe sensul opus de mers, apoi l-a acroșat pe minorul de 12 ani, care se afla pe trotuar.

Amintim că, în urmă cu un an, un copil de 9 ani a fost rănit grav,în urma unui accident rutier produs pe drumul naţional DN 17D, în localitatea Săsarm din judeţul Bistriţa-Năsăud. Minorul a fost lovit de o maşină condusă de o femeie de 46 de ani.

Tot anul trecut, un copil de doi ani a fost rănit într-un accident produs de o şoferiţă care nu a păstrat distanţa de siguranţă în mers, în Sibiu.