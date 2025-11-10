Durata excesivă a proceselor afectează victimele traficului de persoane, avertizează deputata Diana Tușa: Ne confruntăm cu un fenomen

Durata proceselor penale care vizează cazuri de trafic de persoane și de minori le afectează grav pe victime, atrage atenția deputata Diana Tușa, președinta Comisiei speciale comune pentru combaterea traficului de persoane. Ea a anunțat o inițiativă legislativă care vizează reducerea duratei acestor procese și protejarea victimelor.

„Ne confruntăm cu un fenomen care pare scăpat de sub orice control dacă avem în vedere faptul că, în fiecare zi, în România, un copil devine victima traficului de persoane”, spune Tușa. Proiectul de lege, inițiat alături de colegi din toate partidele, modifică și completează Codul de procedură penală, vizând „eficientizarea procedurilor judiciare și reducerea duratei proceselor penale”.

Deputata subliniază că „un procent de 55% dintre aceste victime sunt copii”, iar procesele durează adesea „peste trei ani doar în primă instanță, la care se adaugă perioade lungi de anchetă și proceduri preliminare”. Aceste întârzieri, spune ea, „nu doar că amână actul de justiție, ci contribuie la revictimizarea celor care au suferit deja traume profunde”.

„Celeritatea procedurilor nu reprezintă doar o chestiune de eficiență administrativă, ci o condiție esențială pentru protejarea vieții, integrității fizice, libertății și demnității ființei umane”, afirmă Tușa.

Printre măsurile propuse se numără „stabilirea unor termene clare pentru etapele procesului, limitarea audierilor repetate ale victimelor, utilizarea mijloacelor tehnice moderne pentru citare și înregistrarea declarațiilor, prioritizarea cauzelor care implică victime vulnerabile și îmbunătățirea colaborării între instanțe și serviciile de sprijin pentru victime”.

„Viitorul nostru depinde de modul în care noi, ca societate, reușim să luăm atitudine față de acest fenomen, dar și de capacitatea instituțiilor statului și clasei politice de a face front comun pentru eficientizarea actului de justiție și protejarea demnității umane”, a mai spus Diana Tușa.