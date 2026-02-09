Canabisul, de la drog la „aliment nou”. O agenţie europeană a stabilit nivelul „sigur” de consum pentru CBD-ul derivat din canabis

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a stabilit pentru prima dată o doză zilnică considerată „sigură” pentru CBD, compus non-psihoactiv extras din canabis, plantă clasificată ca drog în multe jurisdicții.

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a anunțat stabilirea, pentru prima dată, a unui nivel de consum considerat sigur pentru canabidiol (CBD), substanță non-psihoactivă extrasă din planta de canabis.

Decizia marchează un moment important pentru reglementarea produselor care conțin CBD în spațiul european și introduce un prag mai conservator decât limitele aplicate în alte state, precum Regatul Unit sau Elveția.

CBD este utilizat pe scară tot mai largă în diverse produse alimentare și băuturi, de la dulciuri și miere, până la biscuiți, prăjituri, ceaiuri și cafea. Spre deosebire de marijuana, canabidiolul nu produce efecte intoxicante. Este promovat frecvent pentru posibile beneficii terapeutice, inclusiv pentru reducerea anxietății, calmarea durerii și diminuarea inflamațiilor, deși multe dintre aceste efecte sunt încă analizate științific.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană consideră că CBD se încadrează în categoria „alimentelor noi” (novel foods), ceea ce înseamnă că poate fi comercializat, dar numai dacă respectă cerințele stricte prevăzute de legislația europeană specifică acestei categorii. Produsele trebuie evaluate și autorizate înainte de a ajunge pe piață.

Nivelul provizoriu de siguranță stabilit de EFSA se aplică exclusiv suplimentelor alimentare care conțin CBD cu o puritate de cel puțin 98%, fără nanoparticule și obținute prin procese de fabricație considerate sigure. În plus, evaluarea a inclus doar formule pentru care a fost exclus riscul de genotoxicitate.

Limita „sigură”

Potrivit comunicării oficiale a agenției europene cu sediul la Parma, experții EFSA au calculat o doză zilnică sigură provizorie de 0,0275 miligrame de CBD pe kilogram de greutate corporală. În practică, acest lucru înseamnă aproximativ 2 miligrame pe zi pentru un adult cu greutatea de 70 de kilograme.

Comparativ, limita recomandată la nivel european este mult mai redusă decât pragurile adoptate în alte jurisdicții.

În Regatul Unit, nivelul orientativ este de 10 mg pe zi, în Elveția de 12 mg pe zi, iar în Canada autoritățile indică un interval între 20 și 200 mg pe zi, pentru cel mult 30 de zile, cu recomandarea ca utilizatorii să consulte farmacistul în legătură cu alte medicamente sau substanțe administrate concomitent.

EFSA explică diferența de abordare prin aplicarea unei marje suplimentare de siguranță, motivată de lipsa unor date complete privind efectele consumului de CBD.

În analiza sa, instituția a exclus mai multe categorii de populație considerate vulnerabile: persoanele sub 25 de ani, femeile însărcinate sau care alăptează, precum și persoanele aflate sub tratament medicamentos.

Reprezentanții agenției atrag atenția că persistă încă semne de întrebare legate de modul în care CBD este procesat în organism și de impactul său pe termen lung. „Rămân anumite incertitudini cu privire la comportamentul cinetic și la efectele pe termen lung ale consumului de CBD asupra ficatului, funcțiilor neurologice și sistemelor reproducător și imunitar”, au transmis specialiștii EFSA.

Instituția subliniază că acest prag este unul provizoriu și ar putea fi modificat în viitor, pe măsură ce vor deveni disponibile noi studii și date științifice privind siguranța canabidiolului în consum alimentar.