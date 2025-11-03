search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce poți face dacă angajatorul nu ți-a plătit drepturile pentru pensie. Care sunt pârghiile legale

0
0
Publicat:

Casele de pensii din toată țara sunt luate cu asalt de românii care consideră că îndeplinesc condițiile de pensionare, fie pentru a se asigura că au atins stagiul complet de cotizare, fie pentru a se interesa ce pârghii legale au la îndemână pentru completarea stagiilor, în cazul în care angajatorii le-au reținut contribuțiile, dar nu le-au virat către stat.

Oameni care completează formullare la o casă de pensii
Casele de pensii din toată țara sunt luate cu asalt de români. Foto Adevărul

Pentru a se putea pensiona, românii trebuie să îndeplinească, pe de o parte cerința de vârstă, iar pe de alta pe cea privind stagiul de contributivitate.

În cazul bărbaților care vor să se pensioneze la limită de vârstă, aceștia trebuie să fi împlinit deja 65 de ani și să aibă un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, pentru femei limita de vârstă fiind de în prezent de 62 de ani și 5 luni, iar stagiul complet de cotizare de 33 de ani și 2 luni.

În cazul pensionării anticipate, vârsta solicitantului trebuie să fie cu maximum 5 ani mai mică decât limita de vârstă pentru pensionare, iar stagiul de cotizare să fi depășit cei 35 de ani, putând obține pensie anticipată fără penalizare doar dacă stagiul de cotizare, care include și perioadele necontributive, este de 40 de ani.

Doar că, atunci când ajung la casele de pensii mulți dintre români află că, deși știau că li s-au reținut contribuțiile de către angajatori înainte de 2018, acestea nu au fost și virate către bugetul de stat, motiv pentru care le lipsesc ani buni de vechime.

Cum a fost posibilă reținerea și neplata contribuțiilor

Întrebată cum a fost posibil ca angajatorii să rețină contribuțiile salariaților fără să le plătească statului, Cristina Georgeta Vintilă - expert în HR, a declarat pentru „Adevărul” că până la reforma fiscală din 2018, contribuțiile sociale obligatorii (CAS și CASS) erau datorate de salariat, dar reținute și virate de angajator, în baza articolelor 78 și 80 din vechiul Cod fiscal.

„Practic, angajatorul era intermediar: oprea sumele din salariile brute și trebuia să le vireze statului până la data de 25 a lunii următoare. În lipsa unui sistem digital de urmărire, verificarea reală a virării contribuțiilor era dificilă. Declarațiile se depuneau pe suport fizic, iar instituțiile nu aveau baze de date interconectate. Astfel, unele firme rețineau contribuțiile, dar nu le mai achitau către buget, acumulând datorii care se descopereau uneori abia la controale ulterioare sau la momentul pensionării angajaților. Situația a fost agravată de faptul că, înainte de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, reținerea și neplata contribuțiilor nu erau încadrate clar ca faptă penală. Ulterior, art. 6 al legii a stabilit explicit că reținerea și nevirarea contribuțiilor în termen de 60 de zile constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare”, a declarat experta în HR pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, începând cu 2018, odată cu trecerea contribuțiilor „pe angajat” (prin OUG 79/2017) și cu introducerea Declarației 112 electronice, statul a putut urmări mai exact atât declarațiile, cât și plățile. Sistemele actuale — SAF-T, e-Factura, e-Transport, e-TVA — au creat o trasabilitate digitală completă, reducând aproape total posibilitatea reținerii fără plată.

„Astăzi, orice neconcordanță între D112 și plățile efective se semnalează automat prin interconectarea ANAF cu Trezoreria, iar salariații își pot verifica stagiile de cotizare în timp real prin contul online CNPP. În concluzie, ceea ce odinioară era greu de urmărit din cauza birocrației și lipsei digitalizării a devenit acum un proces automatizat, controlat și aproape imposibil de eludat. Evoluția legislativă a transformat obligația morală a angajatorului într-una verificabilă tehnologic, oferind protecție reală salariatului”, a declarat expertul în HR.

Citește și: Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli

Ce spune legea

Conform Articolului 110 (3) din Codul de procedură fiscală, dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Chiar dacă nu este vorba de o faptă penală, legislația fiscală poate prevedea termene mai lungi pentru recuperarea datoriilor fiscale, inclusiv a contribuțiilor sociale.

⁣Aplicabilitatea în cazul contribuțiilor sociale: Articolul 175 (4) din Codul de procedură fiscală menționează că dispozițiile privind prescripția sunt aplicabile și în cazul contribuțiilor sociale.

Ce puteți face 

Specialiștii în legislație contactați de „Adevărul” au explicat, pe scurt, care sunt pașii de urmat pentru refacerea vechimii, în cazul în care descoperiți că vă lipsesc perioade de contributivitate, pentru care știți că vi s-au reținut sumele.

Astfel, dacă aveți contracte de muncă pe care doriți să le folosiți pentru a dovedi vechimea la CNPP, dar suspectați că angajatorul nu a achitat contribuțiile aferente:

⁣- depuneți contractele de muncă și celelalte documente doveditoare la CNPP: Acestea vor fi analizate pentru stabilirea stagiului de cotizare.

⁣- erificați situația contribuțiilor: Puteți solicita un extras de cont de la CNPP sau puteți verifica în contul dumneavoastră online (dacă este disponibil) dacă perioadele respective sunt recunoscute și dacă s-au calculat punctajele lunare corespunzătoare.

⁣- sesizați direct ITM: Dacă aveți dovezi clare (contracte de muncă, state de plată, dar lipsesc înregistrările sau contribuțiile la CNPP), cea mai eficientă cale pentru a semnala nereguli legate de respectarea legislației muncii și a contribuțiilor sociale este să depuneți o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza unde angajatorul își are sediul social sau unde ați prestat activitatea. ITM-ul are atribuții de control și poate dispune măsuri de remediere și sancționare a angajatorului.

⁣- acțiune în instanță: În situații complexe, unde angajatorul refuză să își îndeplinească obligațiile sau unde există neclarități, este posibil să fie necesară o acțiune în instanța de judecată pentru constatarea raportului de muncă și obligarea angajatorului la plata contribuțiilor sociale restante.

În concluzie, contractele de muncă sunt documente probatorii esențiale pe care le puteți prezenta la CNPP pentru a vă dovedi vechimea. Totuși, pentru a sesiza direct ITM-ul cu privire la neplata contribuțiilor de către angajator, este recomandat să depuneți o sesizare direct la ITM, deoarece CNPP nu are competența de a face această sesizare în mod direct.

Foarte indicat este să păstrați întotdeauna copii ale tuturor documentelor de muncă și solicitați adeverințe care să ateste perioadele lucrate și contribuțiile achitate.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
digi24.ro
image
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
stirileprotv.ro
image
Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a declarat acesta
gandul.ro
image
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, Donald Trump de Europa! “A dat peste 1 milion de euro, banul jos!”
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Surpriză uriașă în cel mai recent sondaj
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
observatornews.ro
image
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
playtech.ro
image
Legenda Universității Craiova a dat de pământ cu Rapid după 2-2 în Bănie: „Cei mai slabi! Cel mai bun jucător al lor? Arbitrul!”. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Animal unic în lume, văzut pentru prima oară în sălbăticie care bântuie pădurea...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Schimbare totală de vreme în România! Românii trebuie să se pregătească!
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
5 persoane, inclusiv 3 copii, au murit în noaptea de Halloween: „Această tragedie doare cu adevărat”
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?