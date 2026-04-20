Lyride 2026. Noaptea în care putem admira ploaia de stele

Ploaia de meteori cunoscută sub numele de Lyride revine și în 2026 ca unul dintre cele mai vechi și mai frumoase fenomene astronomice observabile cu ochiul liber.

Acest eveniment are loc anual în luna aprilie, atunci când Pământul trece printr-o zonă de particule lăsate în urmă de o cometă, iar fragmentele cosmice care intră în atmosferă se aprind și creează dâre luminoase pe cer.

Noaptea în care ploaia de stele Lyride atinge punctul maxim

În 2026, momentul de maxim al Lyride 2026 este așteptat în noaptea de 22 spre 23 aprilie. În acea perioadă, cerul poate oferi între 10 și 20 de meteori pe oră, în condiții bune de vizibilitate, iar uneori pot apărea și explozii scurte de activitate mai intensă.

Fenomenul pare să își aibă originea în zona constelației Lyra, de unde vine și numele ploii de meteori. Totuși, meteoriții nu provin fizic din acea constelație, ci doar din direcția în care se proiectează traseul lor pe cer. Cele mai bune condiții de observație apar după miezul nopții, când cerul este mai întunecat și radiantul se află mai sus pe bolta cerească.

Pentru a observa cât mai bine Lyride 2026, este recomandată alegerea unui loc ferit de lumini artificiale, cum ar fi zonele rurale sau marginile orașelor. Privitul cerului nu necesită telescop sau binoclu, deoarece meteoriții sunt fenomene rapide și răspândite pe o arie largă a cerului.

Cum se formează Lyridele

Originea acestui fenomen este legată de Cometa C/1861 G1 (Thatcher), care, în timpul orbitării sale în jurul Soarelui, lasă în urmă un nor de praf și particule mici de rocă. Acest „drum” de resturi cosmice rămâne în spațiu timp de secole.

Atunci când planeta noastră intersectează acest nor, particulele intră în atmosferă cu viteze foarte mari, de ordinul zecilor de kilometri pe secundă. Frecarea cu aerul le încălzește rapid, iar ele ard complet, producând lumini scurte și spectaculoase pe cer.

Deși pot părea impresionante, aceste fragmente sunt foarte mici și nu reprezintă un pericol pentru Pământ. Majoritatea se vaporizează complet înainte de a ajunge la sol.

Astfel, Lyride 2026 este nu doar un eveniment vizual spectaculos, ci și o ocazie de a înțelege dinamica sistemului solar și modul în care planeta noastră interacționează constant cu mediul cosmic.

Unde sunt cele mai bune locuri pentru observarea Lyridelor

Cei care vor să urmărească fenomenul în cele mai bune condiții ar trebui să aleagă zone fără iluminare artificială puternică. Orașele reduc considerabil vizibilitatea acestor apariții discrete. Satele, câmpiile, dealurile sau marginile localităților oferă perspective mult mai bune pentru observatori. Un orizont deschis și un cer curat pot schimba complet experiența.

Ploaia de meteori Lyride poate fi admirată fără instrumente astronomice speciale și fără pregătire tehnică. Fenomenul se vede cel mai bine cu ochiul liber. Telescopul nu este recomandat în acest caz, deoarece limitează câmpul vizual și scade șansele de a surprinde aparițiile rapide.