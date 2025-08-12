Perseidele, fenomen spectaculos pe cer. Ploaia de stele căzătoare atinge apogeul în noaptea de 12 august

Perseidele, cea mai strălucitoare ploaie de stele din această vară, vor fi vizibile și din România. Potrvit specialiștilor, fenomenul va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august.

„Perseide 2025. În fiecare an, în luna august, Pământul în mișcarea sa de revoluție traversează o zonă prin care a trecut cometa 109P/Swift-Tuttle. Particulele de praf lăsate în urmă de aceasta intră în atmosfera terestră cu viteze foarte mari și se aprind datorită frecării cu aerul, creând fenomenul cunoscut sub numele de <stele căzătoare>. Acestea par să vină din direcția constelației Perseu, de unde și denumirea de Perseide”, scrie Observator astronomic mobil, pe FB.

Curentul de meteori va atinge activitatea maximă în ziua de 12 august 2025. Perioada de activitate a Perseidelor se întinde însă până în jurul datei de 26 august.

„Pentru a observa Perseidele în condiții optime, este recomandat să ne deplasăm în afara localităților, departe de poluarea luminoasă artificială, care reduce semnificativ vizibilitatea. Anul acesta însă, observațiile vor fi îngreunate de prezența Lunii. Lumina sa puternică va estompa meteorii mai puțin strălucitori. Prin urmare, vom putea observa în special meteorii mai mari și mai luminoși, cunoscuți și sub numele de bolizi sau <fireballs>. Cel mai bun mod de a observa meteorii este cu ochiul liber, fără a folosi telescoape sau binocluri, deoarece acestea limitează câmpul vizual”, transmit specialiștii.