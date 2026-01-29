„Dragonul Roșu”, luat la puricat de ANPC: amenzi record şi mărfuri de sute de milioane de lei retrase de la comercializare

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului au descins miercuri în „Dragonul Roşu” şi au făcut prăpăd printre comercianţi, aplicând amenzi uriaşe şi retrăgând de la comercializare mărfuri de sute de milioane de lei.

Miercuri, 28 ianuarie, comisarii ANPC au desfășurat o serie de controale în cadrul Complexului „Dragonul Roșu”, unul dintre cele mai mari centre comerciale engros din Capitală.

Potrivit comunicatului oficial al instituţiei, verificările au avut ca obiectiv principal identificarea eventualelor încălcări ale legislației în domeniul protecției consumatorilor, cu accent pe produse care ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța clienţilor, precum și prevenirea introducerii pe piață a articolelor neconforme sau periculoase.

Echipele de control au verificat 150 de comercianţi şi descoperit mai multe nereguli care pun în pericol consumatorii.

Sancțiuni

În urma acțiunilor, ANPC a aplicat un număr impresionant de amenzi contravenționale, 213, însumând peste 880.000 de lei, și 15 avertismente.

Totodată, au fost luate măsuri privind oprirea de la comercializare a produselor neconforme astfel: oprirea definitivă a unor produsele în valoare de peste 36.000 de lei şi oprirea temporară a altora în valoare de peste 5,1 milioane de lei.

Principalele neerguli

Inspectorii ANPC au descoperit o serie de probleme majore, dintre care cele mai importante sunt:

* Comercializarea jucăriilor periculoase, inclusiv a celor care nu conțin informații obligatorii privind siguranța utilizării, reprezentând un risc direct pentru sănătatea și securitatea copiilor;

* Punerea pe piață a unor jucării cu deficiențe grave de identificare a producătorului sau importatorului, ceea ce afectează trasabilitatea produselor;

* Deficiențe de informare privind produsele textile și articolele de încălțăminte;

* Comercializarea produselor textile fără menționarea compoziției fibroase, contrar prevederilor legale;

* Comercializarea echipamentelor electrice de joasă tensiune fără documentația care să certifice conformitatea cu standardele Uniunii Europene, generând riscuri semnificative pentru utilizatori;

* Desfășurarea activității comerciale fără autorizația legală de funcționare.

„Produsele periculoase și contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci constituie un pericol direct pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. ANPC va continua să acționeze cu fermitate pentru a preveni comercializarea acestora pe piață și pentru a proteja fiecare consumator”, a transmis președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.