Doi români au aruncat în aer, din greșeală, un apartament pe care îl renovau în Belgia

Doi muncitori români au fost grav răniți după o explozie produsă în timp ce lucrau într-un apartament. Unul are arsuri grave și a fost găsit în stare de șoc.

O explozie s-a produs într-un apartament din Kessel-Lo, Belgia. Proprietarul apartamentului nu era acasă, în locuință fiind prezenți doar doi muncitori care efectuau lucrări. „Era prima zi de renovări”, au declarat vecinii care locuiesc sub apartamentul afectat, scrie nieuwsblad.be.

„Când am venit acasă de la serviciu, puțin după prânz, era deja un zgomot imens. Chiar voiam să mă duc să întreb cât va dura, pentru că voiam să trag un pui de somn după tura mea matinală. Și apoi a avut loc explozia. Se auzea atât de mult zgomot de la etaj încât am crezut că terasa de deasupra noastră s-a dărâmat. Când am ieșit afară să ne uităm, am văzut că geamurile erau sparte de-a lungul ambelor părți ale apartamentului. Probabil au lovit conducta de gaz, pentru că pe coridor simțeam un miros foarte urât.”

Cei doi muncitori , bărbați în vârstă de 25 și 40 de ani, au fost grav răniți în urma exploziei. „Muncitorii au reușit totuși să iasă singuri din apartament și să meargă la ambulanță. Unul dintre ei avea arsuri grave și era în stare de șoc”, au mărturisit vecinii de la parter.

Poliția și pompierii au sosit imediat la fața locului. Pagubele sunt enorme. Toate ferestrele apartamentului de la etajul apartamentului afectat, atât cele din față, cât și cele din spate, au fost sparte.

„Ancheta poliției, a pompierilor și a inspectoratului muncii arată că o conductă de gaz a fost lovită accidental. Aceasta a provocat o flacără și o explozie”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.