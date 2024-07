Pașaportul românesc, unul din cele mai puternice din lume. În câte țări pot intra românii fără a avea nevoie de viză

Pașaportul românesc se află în topul celor mai puternice documente de călătorie din lume. Concret, românii pot călători în 177 de țări fără viză, o performanță remarcabilă față de anul 2006, când România se afla pe locul 34. Bloggerul de călătorii, Cezar Dumitru a povstit cum se obțineau vizele în anii '90, în cadrul unei emisiuni la Euronews.

A fost publicat Henley Passport Index, creat de firma londoneză Henley & Partners, care urmărește libertățile globale în 227 de țări și teritorii, utilizând date de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Indexul, actualizat lunar, include 199 de pașapoarte și 227 de destinații și este considerat standardul de referință pentru evaluarea mobilității internaționale.

Pașaportul românesc: Locul 14 în Clasamentul Global al Mobilității Internaționale

O veste bună pentru români: pașaportul românesc este unul dintre cele mai puternice documente de călătorie din lume. Potrivit ultimelor date, România se află pe locul 14 în clasamentul Henley Passport Index, care evaluează influența globală a pașapoartelor. Cu un pașaport românesc, cetățenii pot călători în 177 de țări fără viză, o performanță remarcabilă față de anul 2006, când România se afla pe locul 34.

În acest context, Ambasada României în SUA a lăudat performanțele obținute de pașaportul românesc de călătorie.

În comparație cu vecinii săi din afara Uniunii Europene, România se situează mult mai bine. De exemplu, Republica Moldova se află pe locul 44, permițând accesul fără viză în 122 de țări, iar Serbia ocupă locul 34, cu acces în 140 de țări.

Bulgaria se află pe același loc cu noi, în timp ce Ungaria ocupă locul 7, permițând accesul în 187 de state, fără viză.

Pe locul întâi se află pașaportul emis de Singapore, care oferă acces liber în 195 de țări din lume. Podiumul este completat de Franța, Germania, Italia, Spania și Japonia, care ocupă locul 2, oferind acces nerestricționat în 192 de țări. La doar un stat distanță, locul al treilea este ocupat de Austria, Finlanda, Irlanda, Luxembourg, Olanda, Suedia și Coreea de Sud.

Vizele în anii '90

Cezar Dumitru, blogger de călătorii și autor al blogului Imperator Travel, a rememorat provocările întâmpinate în anii '90. El compară pașaportul românesc din 1991 cu cel afgan de astăzi, subliniind progresele semnificative în obținerea vizelor.

„Am început să călătoresc în 1991, când pașaportul românesc probabil era un fel de pașaport de Afghanistan al zilelor noastre. Cred că cea mai grea viză pe care am obținut-o a fost cea italiană. Prima dată eram rezident olandez, am avut o bursă în Olanda. Am aplicat acolo. Atunci am aplicat și pentru viză de Elveția, Franța, Germania. Toată lumea mi-a dat viză. Nu exista Schengen.”, a precizat Cezar Dumitru pentru Euronews.

„Țările europene au ridicat vizele. Acum se poate călători cu buletinul. Dacă mă apuc să povestesc cum făceam eu rost de vize prin anii '90, este un întreg roman de aventuri”, a mai spus bloggerul de călătorii, potrivit sursei citate.