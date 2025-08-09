Video Imagini cu cel mai urât câine din lume. Nu are păr, are picioarele scurte și fața ridată

Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc în oraşul californian Santa Rosa.

Proprietarul, Shannon Nyman, din statul Oregon, a primit premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei, care are picioarele scurte şi pipernicite şi faţa ridată.

Petunia şi Nyman au câştigat, de asemenea, un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC.

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de 5 ani. Are limba strâmbă şi proeminentă, care a concurat fără succes în competiţia din 2023.

De această dată, proprietara Michelle Grady a luat acasă un premiu de 3.000 de dolari.

Câştigătorul de anul trecut a fost Wild Thang, un pechinez cu o limbă proeminentă ca urmare a unui virus contractat când era pui.

Organizatorii concursului spun că „urâţenia nu este singura caracteristică urmărită”. Mulţi dintre ei provin din adăposturi pentru animale, iar concursul urmăreşte să încurajeze adopţia mai degrabă decât ridiculizarea.

Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.