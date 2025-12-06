search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
O adolescentă a găsit un șoarece viu într-o pungă sigilată de cereale: „M-am gândit că ar putea fi un gândac, dar se auzea cum mesteca"

Publicat:

O elevă din nordul Londrei și mama sa au descoperit un șoarece viu într-o punga de granola - un amestec de fulgi de cereale, nuci, semințe și fructe - pe care tânăra o cumpărase de la un supermarket, deși ambalajul produsului era sigilat.  

Josie Wright, în vârstă de 16 ani, tocmai se întorsese de la un magazin din Arnos Grove, duminică dimineața, când a observat că pachetul de granola cu stafide, nuci și miere, pe care îl cumpărase cu 2,40 lire sterline, a început să se miște, potrivit Daily Mail Online.

Inițial nu i-a dat importanță, dar când a auzit și zgomote provenind din interiorul pungii de 1 kg nedeschise s-a alarmat.

„Nu am observat nimic când eram în magazin, nu se mișca și nici nu făcea zgomot. Când am scanat produsul, nu părea să fie mai greu. (...) Acasă, am scos granola din pungă și am văzut că se mișca și făcea zgomot. La început, am crezut că era din cauza granolei, așa că am lăsat-o cinci minute, dar apoi am auzit sunete de mestecat. Încercam să-mi dau seama ce era. M-am gândit că ar putea fi un gândac sau ceva de genul ăsta, dar se auzea cum mesteca. Mi-am dat seama imediat că era un rozător”, a relatat adolescenta.

Incidentele cu șoareci care dau iama în alimente sunt frecvente, însă acesta e diferit. FOTO Freepik

 „Dezgustată și șocată”

Un videoclip filmat la casa familiei arată cum bucățile de ovăz se mișcă și foșnesc, cu zgomote de zgârieturi din interior, în ciuda faptului că ambalajul era complet sigilat.

Îngrozită, „dezgustată și șocată”, fata a alergat a alertat-o pe mama sa, Lindsay, în vârstă de 56 de ani.

„Nimeni nu se așteaptă să găsească un șoarece în granola. Credem că era un șoarece de câmp pui sau ceva de genul ăsta. Nu avem idee cum a ajuns acolo – credem că ar putea fi o problemă la fabrică. Privind în pungă, se puteau vedea ovăz pe jumătate mâncat, credem că încerca să iasă”, au relatat cele două.

Tânăra și mama sa s-au grăbit să ducă înapoi, la magazin, punga cu cereale.

 „Este un risc profesional. Granola conținea multe stafide și stafide aurii, așa că înțeleg că nu neapărat ai putea observa asta. (...) Din fericire, nu am mâncat-o și am observat înainte să deschidem pachetul”, a spus femeia.

„Nu ne-au oferit un voucher sau vreo compensație”

Au returnat pachetul sigilat au raportat problema serviciului de relații cu clienții, dar Josie susține că personalul supermarketului „nu părea îngrijorat”.

„Nu ne-au oferit un voucher sau vreo compensație. Au luat doar punga și au schimbat-o cu alta. Am ajuns acasă și am sunat la serviciul de relații cu clienții (...)”, a mai spus adolescenta.

Fata a relatat că obișnuia să mănânce acest sortiment de granola, dar incidentul a făcut-o să se răzgândească:

„Nu cred că mai vreau să ating vreodată o pungă de granola”.

Magazinul a lansat o anchetă urgentă împreună cu furnizorul său, potrivit Daily Mail Online.

Amintim că, în septembrie 2024, un avion de pasageri, care zbura pe ruta Oslo-Malaga, a efectuat o aterizare neprogramată la Copenhaga, după ce la bordul său a fost găsit un șoarece, a anunțat joi presa norvegiană

În urmă cu câțiva ani, un şoarece a fost filmat în timp ce mânca ciololată pe un stand aflat într-un hypermarket din Cluj.

Europa

Ghid de cumpărături

