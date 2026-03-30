Dezamăgirea unui turist român după o vacanță în Istanbul: „Țeapa supremă. Am mâncat mai scump decât în Paris, Viena, Dubai”

Un turist român care a petrecut câteva zile în Istanbul spune că experiența sa a fost departe de așteptări. De la costul unei mese pentru patru persoane, care a ajuns la aproape 1.000 de lei, până la prețurile din bazaruri, aglomerația orașului și problemele întâmpinate în aeroport, vacanța s-a transformat, potrivit relatării sale, într-o mare dezamăgire.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, românul și-a prezentat nemulțumirile, subliniind încă de la început că este vorba strict despre propria experiență.

„Dragă Turcia, m-ai dezamăgit! Am venit să te vizitez, să îți descopăr cultura, oamenii, tradițiile și, de fapt, am descoperit nu două, ci mai multe fețe. Nu mă așteptam!”, și-a început acesta postarea.

O masă de 1.000 de lei și prețuri exagerate în bazaruri

Turistul a fost cel mai surprins de costurile ridicate din Istanbul, mai ales comparativ cu imaginea orașului ca destinație accesibilă pentru români.

„În trecut erai lăudată pentru prețurile tale. Astăzi ești incredibil de scumpă. O masă pentru patru persoane să coste aproape 1.000 de lei este țeapa supremă. În Istanbul am mâncat mai scump decât în Paris, Viena, Dubai. De ce asta? Habar nu am…”, a scris acesta.

Nici cumpărăturile din bazaruri nu i-au lăsat o impresie mai bună. Deși spune că produsele contrafăcute sunt realizate bine, el consideră că prețurile nu mai justifică ideea de chilipir.

„Bazarurile tale sunt pline de fake-uri, care arată foarte bine și nu am o problemă cu ele, însă prețul lor este aproape cât al originalului, un tricou «de firmă» 40 de euro”, a precizat românul.

Acesta a remarcat și piața aurului, despre care spune că „nu mai e ce a fost odată”.

„Aurul tău nu mai e ce a fost odată însă aici tot stai mai bine decât România”, a scris el.

De asemenea, turistul s-a declarat nemulțumit de organizarea orașului.

„Organizarea ta este horror. Totul este un haos. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău”, a transmis acesta.

Nemulțumirile sale au vizat și costurile pentru vizitarea obiectivelor turistice. Cu toate acestea, românul a apreciat faptul că localnicii beneficiază de tarife reduse.

„Obiectivele turistice sunt scumpe și aici aș vrea să punctez un lucru pe care îl faci bine și anume prețul pentru poporul turc. Ei plătesc mai puțin decât turiștii, ceea ce ne arată două lucruri: ei sunt mai uniți și mai naționaliști și înfloresc economia cu străinii care doresc să viziteze”, a mai spus bărbatul.

Experiența neplăcută a continuat și în aeroportul Sabiha Gökçen, unde vremea rea a perturbat activitatea. „În aeroport, angajații și polițiștii abia scot câteva cuvinte în engleză. Nu toți, dar marea majoritate este vorbitoare doar de limba turcă. Un mare minus pentru 2026. Organizarea este horror și aici s-a văzut clar cât de dezordonată ești. (.,.)Sper să ajung acasă cu bine. Ploaia a paralizat aeroportul Sabiha”, a scris turistul.

Turist român: „Este doar experiența mea”

În final, românul a insistat că mesajul său nu reprezintă o critică generală la adresa Turciei, ci doar relatarea sinceră a unei vacanțe care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

„Atenție mare! Ceea ce am scris nu reprezintă o blamare, ci doar o experiență personală. Asta am simțit eu și am tot dreptul să o spun așa”, a transmis acesta.

Ulterior, bărbatul a revenit cu o nouă precizare, pentru a evita interpretările negative.

„Ce am scris mai sus nu înseamnă că Turcia este o țară urâtă. Dacă voi asta înțelegeți este strict problema voastră. Este o experiență personală pe care am dorit să o spun în online. Nu îți place sau pentru tine nu se aplică este foarte bine. Este doar experiența mea”, a subliniat bărbatul.

„Asadar Turcia dragă pentru mine rămâi pomul lăudat! Poate acum ceva ani te-aș fi înțeles altfel!”, a încheiat turistul român.