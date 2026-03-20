Video Destinația surpriză din Europa unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți turiști

Tot mai mulți turiști caută vacanțe accesibile pentru sezonul estival, iar o analiză recentă arată că există o destinație din Europa unde o săptămână de sejur poate costa mai puțin de 300 de euro.

Cea mai accesibilă destinație pentru o vacanță de vară se află în Maroc, potrivit unei analize realizate de agenția de turism online loveholidays și relatate de presa internațională. Este vorba despre orașul Agadir, unde o vacanță de o săptămână all-inclusive poate costa în jur de 270 de euro de persoană.

Studiul a arătat că Agadir este considerat cel mai ieftin loc pentru un sejur de vară, în contextul în care turiștii caută din ce în ce mai mult destinații cu un bun raport calitate-preț.

Orașul este situat pe coasta de vest a Marocului, la aproximativ cinci ore de Casablanca și se află la poalele Atlas Mountains. Agadir are o populație de peste jumătate de milion de locuitori și reprezintă unul dintre principalele centre turistice ale țării, scrie express.

Popularitatea orașului este susținută în special de plajele sale.

Potrivit sursei citate, Plaja d'Agadir, aflată în inima orașului, și Plaja Aourir, situată mai la nord, sunt apreciate pentru nisipul fin și temperaturile plăcute, atrăgând anual numeroși turiști din întreaga lume.

Clima contribuie, de asemenea, la atractivitatea destinației. Vremea este blândă pe tot parcursul anului, cu temperaturi medii de aproximativ 20,5°C în timpul iernii, iar în lunile de vară temperaturile variază, de regulă, între 25 și 29°C.

Potrivit specialiștilor din turism, astfel de destinații devin tot mai căutate, deoarece oferă experiențe complete la costuri reduse.

În clasamentele realizate, alte regiuni accesibile includ Costa Dorada și Murcia din Spania, precum și insulele Lanzarote și Gozo din Malta, însă Agadir rămâne în top datorită prețurilor competitive și condițiilor climatice favorabile.