Un turist român și alte două persoane, lovite de un copac care s-a prăbușit pe trotuar în centrul Romei

Un turist român în vârstă de 42 de ani a fost rănit, miercuri, după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit pe trotuarul din zona Fori Imperiali, una dintre cele mai frecventate atracții turistice din Roma.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, într-o zonă extrem de aglomerată de vizitatori. Turistul român a fost lovit de trunchiul copacului și aruncat câțiva metri din cauza forței impactului. Acesta a fost transportat la spitalul San Giovanni, unde a rămas sub observație medicală.

Potrivit fiului său, turistul nu se află în stare gravă, însă a suferit o rană serioasă la nivelul abdomenului, cel mai probabil provocată de o ramură ascuțită, informează Corriere della Sera.

În același incident a fost rănită și o adolescentă de 17 ani, peste care copacul s-a prăbușit în timp ce se plimba cu prietenii. Tânăra a fost transportată la spitalul Santo Spirito, prezentând contuzii, zgârieturi și escoriații.

Un al treilea rănit este un tânăr de 34 de ani din Bangladesh, aflat și el în zonă în momentul prăbușirii pinului. Toate cele trei victime au rămas conștiente pe durata intervenției echipajelor de salvare.

Potrivit martorilor, arborele s-a rupt brusc și s-a prăbușit pe trotuarul care mărginește zona arheologică, în apropiere de via San Pietro in Carcere. Spațiul era foarte îngust, iar numeroșii pietoni nu au avut timp să se adăpostească.

Autoritățile au închis temporar strada pentru efectuarea verificărilor, iar zona ar putea fi restricționată pe termen mai lung.