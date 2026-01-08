România a încheiat 2025 nu doar cu un deficit bugetar uriaș, cel mai mare din UE, ci și cu un deficit de cont enorm, care îi dezechilibrează și mai mult fragila economie. Cristian Păun, profesor la ASE București, avertizează că economia României intră într-o spirală periculoasă, iar modelul de creștere pe consum se dovedește falimentar.

România se confruntă cu un deficit bugetar enorm, cel mai mare din Uniunea Europeană. Deși nu există încă o cifră oficială, estimările economiștilor sunt că va depăși sau se va situa în jurul a 8,5%. Comparativ cu anul 2024, când România a încheiat cu un deficit bugetar semnificativ, raportat la aproximativ 8,65% din PIB (metodologie cash) sau 9,3% din PIB (metodologie europeană ESA), lucrurile ar sta ceva mai bine. Totuși, raportat la politica de austeritate, la așteptările create, dar mai ales prin prisma faptului că deficitul rămâne imens, se poate vorbi în continuare de o contraperformanță economică majoră și pentru 2025.

În același timp, inflația este uriașă, provocând creșteri de prețuri de la o lună la alta, ceea ce duce la erodarea puterii de cumpărare a populației și la scăderea nivelului de trai. De altfel, cu o inflație de circa 10%, România nu are rival la nivelul Uniunii Europene și este mai aproape de țări ca Rusia și Ucraina, care se află în război, decât de media UE, care este în jur de 2,5%.

Deficitul de cont ne sufocă treptat

Însă acestea nu sunt singurele contraperformanțe ale economiei României și nici singurele riscuri la adresa sa. Un aspect despre care nu se vorbește foarte mult este cel al deficitului de cont curent, care crește de la an la an și afectează echilibrul și așa fragil al economiei. Pe scurt, banii cheltuiți de România pentru importuri sunt mult mai mulți decât cei obținuți din exporturi, ceea ce duce la acest deficit de cont și la un dezechilibru macroeconomic.

Privații din economie, sufocați de taxe și impozite

În cifre, România a avut pentru prima dată în ultimii 30 de ani un deficit de cont curent care a depășit deficitul bugetar, iar numai între ianuarie și iulie ar fi ieșit din România peste 17 miliarde de euro, cu 20% mai mult față de 2024. Iar statistica BNR din decembrie 2025 dă fiori: potrivit cifrelor publicate de Banca Națională a României, contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat, în perioada ianuarie-octombrie, un deficit de 24,6 miliarde de euro, în creștere față de cei 23,6 miliarde de euro înregistrați în intervalul similar din 2024. Or, se știe, deficitul de cont curent arată că o țară cheltuiește mai mult pe bunuri, servicii și transferuri financiare cu restul lumii decât încasează din acestea și este unul dintre principalii indicatori macroeconomici care reprezintă un semnal de alarmă pentru sănătatea economică a unei națiuni.

Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce lucrurile nu arată deloc bine, iar dezechilibrul creat de raportul dintre importuri și exporturi apasă tot mai greu pe umerii economiei care și așa funcționează la limita avariei.

„Deficitul de cont curent are componentă principală, balanța comercială. Deci importăm mai mult decât exportăm. Asta înseamnă că, de fapt, în România, din diferite motive, se produce mai greu, mai puțin, mai anevoios, mai ineficient, cu costuri mai mari, mai puțin competitiv față de tot ceea ce se produce în Uniunea Europeană pe piața unică sau în alte state. Noi cumpărăm mult din piața unică și mai puțin de la noi, tocmai pentru că pe ai noștri nu prea îi îngrijim și îi stresăm cu tot felul de prostii și aberații fiscale”, explică profesorul Păun.

Situația este anormală pentru orice economist serios, nu și pentru guvernele care au condus și care conduc încă România, care o acceptă fără să ia măsuri serioase.

O anomalie... firească pentru România

„Sigur, e anormală situația, dar din păcate e firesc într-un astfel de context să ajungi la așa ceva. Ca să nu mai vorbim de faptul că tu stimulezi pe deficit bugetar cererea de bunuri și servicii care se duce în bună măsură către importuri. Pentru că tu, de fapt, aici eșuezi cu modelul tău de dezvoltare economică”, spune profesorul bucureștean.

De altfel, încercările de a stimula producția până acum au dat greș, inclusiv din cauza faptului că România nu a adoptat politici economice adecvate, care să-i rezolve adevăratele probleme. România nu a produs suficient pentru a acoperi cererea existentă pe piață, ci a încercat să rezolve prin importuri. Importuri care, la un moment dat, sufoca balanța.

„Stimularea cererii agregate nu duce în toate țările la creștere și dezvoltare economică. Mai trebuie să ai și alte condiții îndeplinite ca tu, aplicând keynesismul (n.r. - curent în gândirea economică (macroeconomie) introdus secolul trecut de economistul britanic John Maynard Keynes) la buchet, să ajungi la rezultatele scontate de Keynes. Cererea agregată stimulată la noi pe deficit și datorie publică nu se duce către producție, nu tractează producția. Deși economiștii clasici spun că în general e invers și că producția tractează consumul și nu invers. Pentru ca să poți consuma, trebuie în prealabil să produci ceva. Asta spun economiștii clasici. Keynes a spus pe dos treaba asta. Și nu întotdeauna e valabilă. Cel puțin în cazul României pare că nu e valabilă, iar noi cu siguranță că n-ar trebui să mai mergem pe această cale pe care am îmbrățișat-o de câțiva ani buni”, avertizează Cristian Păun.

Trăim pe împrumut și importăm mult, dar exportăm puțin

Pe acest fond, crește și datoria publică a țării, iar odată ce ne îndatorăm tot mai mult, intrăm într-o spirală care cauzează noi și noi probleme. România, spre deosebire de alte țări cu datorii chiar mult mai mari, așa cum este cazul Statelor Unite ale Americii, a Franței, Belgiei și a Japoniei, nu are o economie comparabilă și este mult mai vulnerabilă.

Astfel, deși datoria României este undeva în jurul a 60 de procente din PIB, cu mult sub cei peste 250% ai Japoniei, economia țării noastre este privită de finanțatorii de pe piețele externe ca mult mai puțin solvabilă și mult mai problematică decât economia niponă. Iar de aici totul se traduce în finanțări mai scumpe, pentru că investitorii vor anumite garanții atunci când își asumă riscul să crediteze o economie bolnavă, așa cum este cea a României.

„Deficitul balanței comerciale este o consecință a unui model economic complet greșit, model de dezvoltare care pune accent pe cererea agregată stimulată pe deficit și datorie. Evident că în contul curent nu găsim doar balanța comercială, găsim de exemplu și ceea ce plătim ca dobânzi la datoria publică externă, în valută. Ori la noi dacă această datorie crește an de an cu câteva zeci de miliarde de euro pentru că ăsta-i deficitul și nu reușim să-l finanțăm decât așa. Clar că și dobânzile ca sumă cresc. Așa ajungem noi să plătim mai degrabă dobânzi decât încasăm și asta se vede în deficitul de cont curent care include și această treabă. Și atunci intrările de valută în România, când apare acest deficit, sunt mai mici decât ieșirile de valută. Adică avem valută care iese din țară pentru importuri, pentru plata dobânzilor, dividendelor și așa mai departe într-o sumă foarte consistentă și care influențează cererea de valută”, explică Păun.

Ce se întâmplă cu leul

Riscul ca moneda națională să se deterioreze nu este deloc neglijabil. Totuși, Cristian Păun este mai puțin pesimist față de alți economiști care au vorbit cu subiect și predicat despre prăbușirea leului.

„Deocamdată am mai găsit valută din PNRR, din ce ne mai intră de pe la Uniunea Europeană, dar pe măsură ce noi am întârziat cu aceste intrări de fonduri dinspre Uniunea Europeană, fonduri în valută, începem încet să simțim și o presiune pe cursul de schimb. Și ea se va accentua dacă România va fi introdusă în junk. Pentru că introducerea României în junk ar face ca aceeași jumătate din datoria publică pe care astăzi o finanțăm de pe piațele externe să nu mai avem de unde s-o susținem. Finanțarea ar veni exclusiv de pe piața locală inflaționist și ieșirile de valută care vor însoți intrarea noastră în junk cu siguranță ar dubla cursul de schimb valutar. N-am nici cea mai mică urmă de îndoială”, este semnalul de alarmă tras de Păun.

Nu ar fi o situație singulară la nivelul României, țară care s-a mai confruntat cu astfel de crize. De altfel, spune Cristian Păun, România nu a reușit să rezolve aceste probleme începând din 1990. Altfel spus, toate guvernele care s-au succedat, indiferent de culoarea politică, s-au dovedit incompetente. Vestea proastă este că nici acum lucrurile nu stau deloc diferit, iar soluțiile pentru redresare nu vin de nicăieri.

„Noi am mai avut astfel de situații prin anii 90 și s-a întâmplat fix la fel cu aceleași vulnerabilități pe care le vedem și astăzi și pe care nu le-am reparat semnificativ de mult în acești 30 de ani. Pentru că încă o dată repet, modelul este greșit. Politicienii nu sunt conectați la ce înseamnă modernizarea reformarea României. Iau o altă agenda complet diferită. Parcă asta nu-i țara lor. Stau așa și mă gândesc câteodată cu oarecare tristețe. Parcă asta nu-i țara politicienilor din România. Parcă nu-și doresc atunci când ajung în astfel de poziții de demnitate de putere ca reprezentanți ai noștri. Parcă nu-și doresc să rămână în istorie ca cei care au schimbat în bine România. Nu. Ei au complet alte preocupări și asta se vede. Se vede inclusiv, repet încă o dată, nota de plată pe care românii, din păcate, sunt chemați tot mai des să o plătească în dauna nivelului lor de trai, în dauna, să spunem așa, a dezvoltării personale, familiale și așa mai departe”, încheie Cristian Păun.