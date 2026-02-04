search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video De ce s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, vechi de 500 de ani: „Clopotele produceau vibrații constante”

0
0
Publicat:

Prăbușirea turnului Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, monument istoric vechi de peste 500 de ani, scoate la iveală vulnerabilitatea clădirilor de patrimoniu din România. Lăcașul de cult este monument istoric de grupă A, de importanță națională, și se află chiar în centrul orașului, într-o zonă intens circulată, unde tragedia ar fi putut avea urmări mult mai grave.

Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit FOTO: Hoinar prin Sălaj/FB
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit FOTO: Hoinar prin Sălaj/FB

Incidentul a avut loc marți seara, puțin după ora 18.00, când turnul de aproape 40 de metri s-a năruit cu tot cu turla și cele două clopote masive, care cântăreau câteva sute de kilograme fiecare. Bucăți mari de zidărie au ajuns pe trotuar și carosabil, au avariat o mașină și au rănit o polițistă care se îndrepta spre serviciu. Femeia a fost transportată la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Turnul s-a prăbușit în stradă FOTO: FB
Turnul s-a prăbușit în stradă FOTO: FB

Potrivit specialiștilor implicați în proiectul de reabilitare, principala cauză a prăbușirii a fost umezeala acumulată în ziduri, favorizată de un strat foarte gros de tencuială din ciment aplicat pe exterior în urmă cu zeci de ani.

„A menținut în interiorul zidului o umiditate foarte ridicată, care a condus la macerarea mortarului”, a declarat Dorotya Mocoi, reprezentant firma de proiectare, pentru știrileprotv.

După îndepărtarea tencuielii, muncitorii au observat fisuri serioase în pereți, în special în zona turlei. Specialiștii spun că structura era deja compromisă, iar turnul se sprijinea, practic, pe un echilibru fragil.

Vibrațiile clopotelor au agravat degradarea

Primarul orașului Cehu Silvaniei, Ciprian Aurelian Antișan, a declarat că și cele două clopote grele au contribuit la instabilitatea turnului.

„Clopotele produceau vibrații constante. Într-o structură slăbită de umezeală și timp, aceste vibrații au accelerat degradarea. Nu știm cât ar mai fi rezistat în picioare”, a spus primarul Ciprian Aurelian Antișan. 

Citește și: Povestea uneia dintre cele mai frumoase biserici din România. Mii de muncitori au contribuit cu bani la realizarea ei FOTO

„Pierderea este una uriașă pentru întreaga comunitate. Turnul bisericii, vechi de peste 500 de ani, a reprezentat un monument de patrimoniu de o valoare inestimabilă, un reper identitar și un martor al istoriei, al credinței și al generațiilor care au trăit pe aceste meleaguri. Ne exprimăm profundul regret pentru această pierdere dureroasă a patrimoniului local și suntem alături de comunitatea reformată, de persoana rănită și de toți cetățenii orașului care resimt acest moment ca pe o rană în istoria noastră comună. (...) Cehu Silvaniei a trecut prin multe de-a lungul secolelor. Vom rămâne uniți și acum, cu respect pentru trecut și cu responsabilitate pentru ceea ce vom construi mai departe”, a mai transmis primarul. 

Muncitorii care lucrau la consolidare au observat primele fisuri serioase cu doar câteva zile înainte de prăbușire. Ei intenționau să monteze grinzi de sprijin, însă evenimentul s-a produs înainte ca măsurile de siguranță să fie puse în aplicare. 

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei este monument istoric de grupă A, de importanță națională, și se află chiar în centrul orașului, într-o zonă intens circulată. Proiectul de reabilitare, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, este finanțat de Ministerul Culturii și se derulează din luna octombrie a anului trecut.

Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Ancheta va stabili dacă au existat neglijențe în gestionarea lucrărilor și dacă prăbușirea putea fi prevenită.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
stirileprotv.ro
image
„JANDARMUL” lui Bolojan a blocat toate întrebările INCOMODE! Ioana Ene Dogioiu nu se dezminte
gandul.ro
image
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
mediafax.ro
image
Tatăl fraților Diana și Tibi, copiii înecați în pârâu, a căzut din picioare: n-a mâncat nimic de 2 zile. Clipe dramatice pentru părinții din Chirpăr, înainte de înmormântare
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
observatornews.ro
image
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
De ce să nu hrăneşti pisicile cu lapte: adevărul din spatele mitului
playtech.ro
image
Claudiu Niculescu a semnat și revine în SuperLiga după 8 ani. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Ucrainenii sunt pregătiți psihologic să cedeze o parte din țară. Rezultat șoc al unui sondaj
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței