Video De ce s-a prăbușit turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, vechi de 500 de ani: „Clopotele produceau vibrații constante”

Prăbușirea turnului Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, monument istoric vechi de peste 500 de ani, scoate la iveală vulnerabilitatea clădirilor de patrimoniu din România. Lăcașul de cult este monument istoric de grupă A, de importanță națională, și se află chiar în centrul orașului, într-o zonă intens circulată, unde tragedia ar fi putut avea urmări mult mai grave.

Incidentul a avut loc marți seara, puțin după ora 18.00, când turnul de aproape 40 de metri s-a năruit cu tot cu turla și cele două clopote masive, care cântăreau câteva sute de kilograme fiecare. Bucăți mari de zidărie au ajuns pe trotuar și carosabil, au avariat o mașină și au rănit o polițistă care se îndrepta spre serviciu. Femeia a fost transportată la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Potrivit specialiștilor implicați în proiectul de reabilitare, principala cauză a prăbușirii a fost umezeala acumulată în ziduri, favorizată de un strat foarte gros de tencuială din ciment aplicat pe exterior în urmă cu zeci de ani.

„A menținut în interiorul zidului o umiditate foarte ridicată, care a condus la macerarea mortarului”, a declarat Dorotya Mocoi, reprezentant firma de proiectare, pentru știrileprotv.

După îndepărtarea tencuielii, muncitorii au observat fisuri serioase în pereți, în special în zona turlei. Specialiștii spun că structura era deja compromisă, iar turnul se sprijinea, practic, pe un echilibru fragil.

Vibrațiile clopotelor au agravat degradarea

Primarul orașului Cehu Silvaniei, Ciprian Aurelian Antișan, a declarat că și cele două clopote grele au contribuit la instabilitatea turnului.

„Clopotele produceau vibrații constante. Într-o structură slăbită de umezeală și timp, aceste vibrații au accelerat degradarea. Nu știm cât ar mai fi rezistat în picioare”, a spus primarul Ciprian Aurelian Antișan.

„Pierderea este una uriașă pentru întreaga comunitate. Turnul bisericii, vechi de peste 500 de ani, a reprezentat un monument de patrimoniu de o valoare inestimabilă, un reper identitar și un martor al istoriei, al credinței și al generațiilor care au trăit pe aceste meleaguri. Ne exprimăm profundul regret pentru această pierdere dureroasă a patrimoniului local și suntem alături de comunitatea reformată, de persoana rănită și de toți cetățenii orașului care resimt acest moment ca pe o rană în istoria noastră comună. (...) Cehu Silvaniei a trecut prin multe de-a lungul secolelor. Vom rămâne uniți și acum, cu respect pentru trecut și cu responsabilitate pentru ceea ce vom construi mai departe”, a mai transmis primarul.

Muncitorii care lucrau la consolidare au observat primele fisuri serioase cu doar câteva zile înainte de prăbușire. Ei intenționau să monteze grinzi de sprijin, însă evenimentul s-a produs înainte ca măsurile de siguranță să fie puse în aplicare.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei este monument istoric de grupă A, de importanță națională, și se află chiar în centrul orașului, într-o zonă intens circulată. Proiectul de reabilitare, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, este finanțat de Ministerul Culturii și se derulează din luna octombrie a anului trecut.

Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Ancheta va stabili dacă au existat neglijențe în gestionarea lucrărilor și dacă prăbușirea putea fi prevenită.