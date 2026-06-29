Bacalaureat 2026. Rezolvarea subiectelor la Limba Română, realizată de o profesoară: „Nu văd de ce le-ar fi putut pune o problemă”

Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a analizat pentru „Adevărul” nivelul de dificultate al subiectelor probei la Limba Română, din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. De asemenea, profesoara a rezolvat subiectele I și II, pentru a le oferi elevilor un punct de reper înainte de publicarea baremelor, de către Ministerul Educației.

„La primul subiect, textul pe care l-au primit – scrisoarea aceea a lui Dinu Pilat – mi s-a părut ușor de înțeles. Cuvintele pentru care aveau de indicat sensuri nu sunt dificile. Întrebările de la subiectul 1A sunt toate ușor de rezolvat prin raportare la text, fără îndoială.

La subiectul 1B, tema pentru textul argumentativ este suficient de generoasă. E ceva care îi vizează într-o bună măsură, pentru că sunt toți la un examen și, aici, fiecare putea să se raporteze nu doar la text, ci și la experiența personală pentru a putea susține argumentele. Ar fi trebuit să descopere, bineînțeles, elementele referitoare la cerință și să le aducă în sprijinul argumentărilor, dar subiectul nu aduce nicio surpriză.

Au avut și la simulare o astfel de structură, au avut și în modele, deci nu văd de ce le-ar fi putut pune o problemă. Nici subiectul al doilea, unde analiza trebuia să fie mai ales tehnică în privința perspectivei narative, nu este o surpriză – e una dintre cele patru posibile formulări la subiectul al doilea. Perspectiva narativă este, în mod evident, obiectivă: aveau de pus în valoare faptul că naratorul știe mai multe lucruri decât personajul, aveau o narațiune la persoana a treia, cu verbe la persoana a treia, deci era destul de limpede”, a explicat profesoara.

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Profesoara Ruxandra Achim a analizat și subiectul al treilea, unde elevii de la Real și Tehnic au avut de analizat o poezie scrisă de George Bacovia, iar cei de la Uman au avut de analizat o poezie scrisă de Tudor Arghezi.

„Pentru cei de la Real, Bacovia e posibil să le fi pus probleme, în sensul că poezia e foarte scurtă, ei nu sunt neapărat dornici să dezvolte anumite repere, așa că s-ar putea să aibă o oarecare dificultate în a atinge limita minimă de 400 de cuvinte a acestui eseu.

Pentru Uman, Arghezi e o alegere bună, e un text limpede, e un text abordabil. Bine, și la Bacovia e abordabil, dar, repet, fiind foarte scurtă poezia, ei se panichează de multe ori că nu pot atinge limita de cuvinte. Poezia «Plumb» de George Bacovia, fiind foarte scurtă, asta i-ar fi putut ajuta pe elevii de la Real și Tehnologic să o memoreze. Dar faptul că au reținut poezia nu e neapărat o garanție cu privire la calitatea eseului. Sigur, e foarte bine să cunoști poezia, dar ea trebuie evident analizată; nici nu se pune problema în altă direcție”, a explicat profesoara.

Bacalaureat 2026. Subiectele probei scrise la Limba Română

La primul subiect al probei scrise, elevii au avut de lucrat cu un fragment extras din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, semnat de autoarea Pia Pillat. Punctul A al acestui subiect a cuprins întrebări clasice de înțelegere și interpretare a textului dat, iar la punctul B, candidații au fost rugați să elaboreze un text argumentativ de cel puțin 150 de cuvinte, prin care să își exprime punctul de vedere cu privire la afirmația potrivit căreia pregătirea pentru un examen implică sau nu abandonarea activităților preferate.

Bacalaureat 2026. Eroare la tipărirea subiectelor de la Limba Română. Profesorii, obligați să le citească elevilor enunțurile în săli

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La cel de-al doilea subiect, care valorează 10 puncte din totalul notei, elevii au primit sarcina de a scrie un răspuns de minimum 50 de cuvinte în care să prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment aparținând lui Liviu Rebreanu.

Cea mai dificilă parte a probei a fost, fără îndoială, Subiectul al III-lea, care valorează 30 de puncte și care le-a cerut elevilor de la profilurile Real și Tehnologic să compună un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre trăsăturile specifice ale unui text poetic studiat, semnat de George Bacovia. În cazul elevilor de la profilul Uman, sarcina a fost una asemănătoare, dar textul poetic ales a fost unul dintre cele predate în școală, aparținând lui Tudor Arghezi.

Bacalaureat 2026. Calendarul probelor scrise, modificat din cauza caniculei

Probele scrise își continuă desfășurarea miercuri, 1 iulie, cu proba obligatorie a profilului, apoi joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, cu proba dedicată Limbii și literaturii materne pentru elevii care aparțin minorităților naționale, astfel încât toate categoriile de candidați să fie acoperite.

Potrivit calendarului inițial, proba a doua ar fi trebuit organizată marți, dar aceasta a fost amânată din cauza avertizărilor meteorologice emise de ANM.

Rezultatele inițiale ale examenului vor fi afișate pe data de 7 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 18:00, se va da startul procesului de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, acest demers urmând să continue și în zilele de 8 și 9 iulie, pentru a le oferi tuturor elevilor posibilitatea de a contesta notele primite.

Contestațiile depuse vor fi soluționate în perioada 9 – 10 iulie, iar rezultatele finale, care vor încheia acest proces, vor fi publicate pe 13 iulie, aducând astfel clarificarea definitivă asupra situației fiecărui candidat.

Pentru ca un elev să fie declarat „reușit”, media de promovare este condiționată de obținerea notei minime 5 la fiecare probă scrisă în parte, precum și de realizarea unei medii generale de cel puțin 6, fără a uita că elevii trebuie să fi susținut și probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, acestea fiind obligatorii pentru certificarea finală a rezultatelor.