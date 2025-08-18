Dan Negru, acuzat de propagandă pro-rusă în urma unei postări pe Facebook: „Copiii celor care vor război și înarmare să fie trimiși pe front, în prima linie”

O postare a prezentatorului TV Dan Negru, în care a discutat despre retorica pro-război, a stârnit revoltă pe Reddit, utilizatorii acuzându-l de propagandă pro-rusă.

În postarea sa, prezentatorul vorbește despre persoanele care propagă ura și înarmarea și nu se duc ei în prima linie, ci trimit alții să lupte. De aceeea, acesta propune ca cei care „vor război și înarmare să fie trimiși pre front”.

„Ar mai fi o idee care ar putea aduce pacea în lume: copiii celor care vor război și înarmare să fie trimiși pe front, în prima linie. Copiii elitelor să lupte în războaiele părinților. Oricare ar fi războiul ăla, oriunde în lume! Sunt zeci de conflicte armate în lume la ora asta în multe țări!

Altfel, Orwell avea dreptate: «Toată propaganda de război, toate strigătele, minciunile și ura vin de la oamenii care nu vor lupta niciodată pe front.»

Trimiteți copiii propagandiștilor în prima linie. Va fi pace.

În fotografia de mai jos sunt ai mei (departe, cât să nu se vadă, nu-i expun în postări, la tv, prin ziare, îi las să-și trăiască liniștiți copilăria). Dar eu, simplu civil și tată de băiat, dacă aș avea de ales între un «război drept», în care să-mi trimit băiatul, și o «pace nedreaptă», mi-aș alege copilul și pacea nedreaptă.

Pentru că, «în timp de pace, copiii își îngroapă părinții, iar în război, părinții își îngroapă copiii»”, a transmis Dan Negru.

Internauții îl acuză de propagandă pro-rusă

Postarea sa a stârnit reacții furioase pe Reddit, unii utilizatori acuzându-l chiar de propagandă pro-rusă.

„Propaganda rusă. Nu se duce nimeni «pe front» decât dacă atacă Rusia România. Singurul mod în care atacă Rusia România e dacă capitulează Ucraina.

Mesajele astea vor să capituleze Ucraina. Cui bono?”, declară un internaut.

„Pace nedreaptă = vin rușii și îți omoară oricum familia, chiar dacă e «pace», așa cum au pățit mulți români în ’45 când ne-au «eliberat».

Mi se pare cretinism să crezi că o «pace nedreaptă» cu Rusia înseamnă că mai poți trăi în țara aia ocupată”, subliniază altă persoană.

„E goarnă rusească de câțiva ani, dar suficient de laș încât să nu zică niciodată nimic concret și să se ascundă după cuvinte.

UE, schimbări climatice, NATO, administrație locală, urbanism, absolut totul e pentru el motiv să sufle-n curul propagandei rusești”, adaugă alt internaut.

Cel care a distribuit postarea pe Reddit a lăsat în comentarii un text preluat de pe platforma X, în care autorul explică ce ar înseamna de fapt „pacea nedreaptă” pe care o dorește prezentatorul TV.

„Pentru susținătorii Rusiei din România și de aiurea, «Pacea» înseamnă un singur lucru: capitulare în fața armatei ruse.

Dan Negru zice într-o postare extrem de virală și neobișnuit de sinceră de azi că vrea «pace» – chiar și una «nedreaptă».

Dar nu spune ce înseamnă «pacea nedreaptă» pe care și-o dorește, ne-o dorește și o dorește ucrainenilor bombardați zilnic de Rusia de peste 3 ani. Este vorba de «Pacea Rusească» dobândită prin capitulare.

Care înseamnă moarte, pentru că «Pacea Rusă», sau «Lumea Rusă», acea «Ruski Mir», înseamnă moarte.

Nu explică Negru nici cine sunt «cei care vor război și ar trebui să fie trimiși pe front, în prima linie». Așa că o spun eu.

Nu sunt prorușii care speră la victoria Rusiei în Ucraina.

Negru doar dă de înțeles (pentru că nu are curaj să o spună pe șleau) că vinovați de război NU sunt rușii care bombardează, ci victimele lor: civilii ucraineni și armata ucraineană care luptă de trei ani ca să îi apere pe acei civili care refuză să moară sau să fugă din țara și casele lor.

Dan Negru nu vrea să știm că singurii care vor să continue războiul din Ucraina sunt rușii lui Vladimir Putin și susținătorii lui din România și de aiurea.

Credeți că Ucraina trebuie să fie ajutată să reziste în fața invaziei rusești? Dacă da, Negru spune că trebuie să fiți «trimiși pe front, în prima linie».

La moarte, adică.

Rusia trebuie să învingă în Ucraina, iar voi/noi trebuie să mergem să murim pe front, în prima linie, ca să poată Dan Negru să facă plajă.

Asta e ce nu ne spune în postarea lui prea-virală cel pentru care repere sunt și au fost mereu personaje ca Vadim Tudor, unul care a murit cântând imnuri armatei ruse și lui Putin.

Text preluat de pe X.”