Cum vrea să îi atragă statul pe medicii de familie la țară

Mai mulți bani pentru medicii de familie care aleg să profeseze la țară și mai puțini pacienți în listă, prevede noul proiect de Contract-cadru pus în dezbatere publică de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Bunele intenții de populare a satelor cu specialiști ar putea avea efecte exact contrare, atrag atenția patronatele medicilor de familie.

Autoritățile vor să întărească rolul medicului de familie în sistemul de sănătate, mai ales în depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, servicii de prevenție, precum și măsuri de lărgire a accesului la serviciile de asistență medicală primară a persoanelor care locuiesc în mediul rural. Așa se laudă în noul proiect de Contract-cadru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acesta va rămâne în dezbatere publică până la 26 februarie, urmând să intre în vigoare de la 1 iulie 2023.

Venituri mai mari cu până la 100%

Aproape 400 de comune din România, după estimările patronatelor medicilor de familie, sau chiar mai multe, potrivit altor surse, sunt lipsite de medici de familie. Specializarea este una deficitară cu aproape 1.600 de medici de familie, iar la examenul de rezidențiat de anul acesta au rămas foarte multe locuri libere la această specializare. În plus, mulți dintre specialiștii care activează în sistem au în jur de 60 de ani.

Proiectul de Contract-cadru al CNAS prevede măsuri de sprijin gândite să ducă la o mai bună acoperire cu medici de familie mai ales în mediul rural, în beneficiul pacienților. Astfel, medicul de familie care alege să se stabilească într-un sat în care există deja medic, dar e nevoie de personal medical suplimentar, va încasa timp de cel puțin 6 luni cu 50% mai mult decât colegul lui de la oraș. Iar dacă alege să se stabilească într-un sat unde nu există niciun alt medic, atunci el va primi timp de un an un venit cu 100% mai mare, comparativ cu al unui medic de la oraș.

Oricât de bine ar suna, această măsură ar putea avea în practică efecte inverse, atrage atenția dr. Gindrovel Dumitra, medic primar specializat în medicina de familie, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei: „Aceasta înseamnă că un medic, atunci când merge într-o localitate și este un cabinet nou, luat de la zero, are o perioadă în care semnează o convenție, timp în care trebuie să strângă un număr minim de pacienți. După 6 luni se face o evaluare, și cei care îndeplinesc această condiție vor semna contractul cu Casa, cei care nu, vor beneficia de un termen de grație. În acest interval de timp se achită o valoare per capita și per serviciu raportat la 800 de pacienți. Adică, indiferent câți pacienți sunt pe listă, medicul respectiv primește un venit minim, să spunem. Ei bine, aici apare acest stimulent, și anume că această sumă este indexată cu 100% pentru localitățile din rural, acolo unde nu există în acest moment medic de familie și nici un punct de lucru al altor cabinete”, explică medicul de familie.

Stimulentul ar trebui extins

Din punctul de vedere al specialistului, măsura este în regulă. „Eu m-aș fi bucurat ca acest spor să fie analizat la modul general și nu doar la nivelul acelor localități unde nu există medic de familie în acest moment. Să fie un spor aplicabil pentru întreaga activitate viitoare a localităților care sunt supuse riscului de deșertificare medicală. Vorbim și de localități unde medicii de familie se apropie de vârsta pensionării sau de 70 de ani și lucrează într-un regim supraaglomerat”, mai spune dr. Dumitra.

Un alt lucru important în această ecuație, dar care nu poate fi prevăzut în contractul-cadru al Casei, este existența unor stimulente și din partea autorităților locale. Acestea ar trebui să acorde facilități pentru un medic care vrea să-și deschidă un cabinet medical și nu să pună piedici sau să se opună în mod fățiș, cum se întâmplă acum, adaugă specialistul.

„Pe de altă parte, per ansamblu, modificările propuse de CNAS nu vor duce – și sunt convins de acest lucru – la ocuparea acestor locuri în rural, ci dimpotrivă. Se va întâmpla un fenomen invers. De ce? Pentru că în contractul cu Casa a mai fost introdus un element suplimentar, și anume faptul că necesarul de medici se va calcula raportându-se la populația la care facem referire și la un număr mediu de 1.500 de pacienți, și nu 1.800 cum este în acest moment”, atrage atenția medicul de familie.

Greșeală de strategie

Ce înseamnă acest lucru? „Înseamnă că vor exista localități urbane în care va crește necesarul de medici. În acel moment, medicii de familie vor prefera să înființeze un praxis în localitatea urbană și nu în rural. Ba mai mult, estimez chiar o migrație a colegilor din mediul rural către mediul urban”, adaugă vicepreședintele SNMF.

Dacă ar exista în piață medici de familie fără loc de muncă, mai spune dr. Gindrovel Dumitra, mai că ar exista o noimă a acestei scăderi a numărului de pacienți din listă, dar, din păcate, lucrurile nu stau așa: „În acest moment, există aproape 1.600 de locuri neocupate în mediul rural, dar și în localitățile reședință de județ din municipiile care nu sunt centre universitare – Caraș Severin, Hunedoara. Sunt județe îmbătrânite în care nu se duce nimeni, nici măcar în municipiile reședință de județ. Practic, această scădere va încuraja medicii să-și deschidă cabinete în București, Craiova, Cluj, Iași, Timișoara și vor fi deșertificate din ce în ce mai mult mediul rural și județele nonuniversitare. În afara unor interese de grup, nu văd argumente pentru a se modifica numărul optim la care se face această raportare”.

Sigur că ne putem gândi că un număr mai mic de pacienți ar permite medicului să se ocupe mai mult de ei și să facă mai multă prevenție, dar asta în condițiile în care și ai medicii, mai spune specialistul. ”Dar, în acest moment noi nu-i avem și există această amenințare asupra ruralului. Din punctul meu de vedere, scăderea numărului de pacienți din liste este una dintre cele mai mari greșeli de strategie în ceea ce privește asigurarea echității serviciilor medicale în medicina de familie, la nivel național”, conchide dr. Gindrovel Dumitra.