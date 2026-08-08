 O rudă a lui Decebal pe tronul Romei? Povestea controversată a lui Regalianus, dacul devenit împărat | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O rudă a lui Decebal pe tronul Romei? Povestea controversată a lui Regalianus, dacul devenit împărat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Una dintre cele mai controversate și misterioase personalități ale Imperiului Roman a fost Regalianus, un comandant militar care a ajuns pe tron în timpul anarhiei militare din secolul al III-lea d.Hr. Sursele antice susțin că era de origine dacică și chiar rudă cu regele Decebal, afirmație care continuă să stârnească dezbateri în rândul istoricilor.

Regalianus
Monedă cu chipul lui Regalianus FOTO wikipedia

În secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman a intrat într-o perioadă de anarhie care avea să-i schimbe definitiv destinul și să pună capăt epocii sale clasice, marcate de stabilitate și prosperitate. Cunoscută în istoriografie drept „anarhia militară”, această perioadă a început în anul 235 d.Hr., odată cu asasinarea împăratului Alexandru Sever de către propriii soldați.

Moartea sa a însemnat sfârșitul dinastiei Severilor și începutul unei crize profunde, caracterizate prin ascensiunea și căderea violentă a zeci de „împărați-soldați”, proclamați de armatele din diferite provincii ale imperiului.

Instabilitatea politică și războaiele civile aproape permanente au provocat inflație, devalorizarea monedei și declinul comerțului, epuizând resursele statului. În același timp, centrul puterii s-a mutat de la Roma și Senat către comandanții militari aflați pe frontiere.

În acest context tulbure apare și figura lui Regalianus, unul dintre cei mai enigmatici uzurpatori ai tronului roman. Potrivit unuia dintre cele mai cunoscute izvoare antice, acesta era de origine dacică și chiar rudă cu regele Decebal, o afirmație care continuă să fie disputată de istorici.

Un militar apreciat din Pannonia

Regalianus rămâne un personaj învăluit în mister, deoarece informațiile despre el sunt puține. Principala sursă este Historia Augusta, o culegere târzie de biografii ale împăraților romani, coîmpăraților și uzurpatorilor, de la Hadrian (117 d.Hr.) până la Numerian și Carinus (285 d.Hr.).

Multă vreme s-a crezut că lucrarea a fost redactată de șase autori diferiți în secolele al III-lea și al IV-lea. Cercetările moderne indică însă că a fost scrisă de un singur autor anonim, probabil la sfârșitul secolului al IV-lea sau începutul celui de-al V-lea.

Regalianus este menționat pe scurt și, uneori, cu numele denaturat, în lucrările lui Aurelius Victor (De Caesaribus) și Eutropius (Breviarium ab Urbe condita). Cea mai amplă relatare despre el se găsește însă în Historia Augusta.

Potrivit acestei surse, Regalianus era comandant militar în Illyricum, o regiune care cuprindea Pannonia, Dalmația și alte teritorii din Balcani. Funcția i-ar fi fost încredințată de împăratul Valerian, tatăl lui Gallienus, cel împotriva căruia avea să se răscoale. Era apreciat pentru victoriile obținute și se bucura de respectul soldaților săi.

„Nu se poate nega, într-adevăr, că el câștigase întotdeauna apreciere în războaie și că fusese de mult suspectat de Gallienus, deoarece părea vrednic să domnească”, se arată în Historia Augusta.

În aceeași lucrare este redată și o scrisoare atribuită unui cetățean roman, Claudius, care îi elogiază calitățile militare și rolul în apărarea provinciei împotriva barbarilor.

„De la Claudius către Regalianus, multe salutări. Fericit este statul care a meritat să aibă un asemenea om ca tine în taberele sale militare și fericit este Gallienus, deși nimeni nu îi spune adevărul nici despre oamenii buni, nici despre cei răi. Mi-a fost adus la cunoștință de Bonitus și Celsus, însoțitorii împăratului nostru, cum te-ai purtat în luptele de la Scupi și câte bătălii ai dus într-o singură zi, precum și cu câtă rapiditate ai acționat. Ai fi meritat un triumf, dacă vremurile de odinioară ar mai fi existat”, preciza Claudius în scrisoarea respectivă.

O glumă care l-a făcut împărat

În timpul domniei lui Gallienus, Regalianus a fost proclamat împărat de trupele sale din Illyricum. Potrivit Historia Augusta, și locuitorii Moesiei l-au sprijinit, nemulțumiți după reprimarea sângeroasă a unei revolte de către Gallienus.

Cât aur și câte bogății au luat romanii din Dacia. Cum au îmbogățit dacii Imperiul Roman

„Era un lucru obișnuit ca, în timpul domniei lui Gallienus, oricine avea această posibilitate să încerce să pună mâna pe puterea imperială. Astfel, Regalianus, care deținea comanda în Illyricum, a fost proclamat împărat, principalii instigatori fiind moesienii, care fuseseră înfrânți anterior împreună cu Ingenuus și asupra ale căror rude Gallienus își revărsase mânia cu mare cruzime”, arată aceeași sursă.

Autorul relatează și un episod anecdotic, potrivit căruia ascensiunea lui Regalianus ar fi pornit de la o glumă făcută de soldați pe seama numelui său.

„Căci, pe când câțiva soldați luau masa împreună cu el, un anumit tribun interimar s-a ridicat și a spus: «De unde să presupunem că își trage Regalianus numele?» Un altul a răspuns imediat: «Presupun că de la puterea sa regală.» Atunci un învățător care se afla printre ei a început, după cum părea, să decline numele după regulile gramaticii, spunând: «Rex, regis, regi, Regalianus.» Atunci, printre soldați — o categorie de oameni care exprimă repede ceea ce gândesc — unul a strigat: «Așadar, poate el să fie rege?» Altul: «Așadar, poate el să domnească asupra noastră ca un rege?» Iar un altul: «Dumnezeu ți-a dat numele unui conducător.» De ce aș mai spune mai multe? În ziua următoare după rostirea acestor cuvinte, când a ieșit dimineața, a fost salutat ca împărat de trupele din prima linie. Astfel, ceea ce altora le fusese oferit prin îndrăzneală sau prin alegere chibzuită i-a fost oferit lui printr-o glumă ingenioasă”, se arată în Historia Augusta.

O rudă a lui Decebal și un destin tragic

Tot Historia Augusta susține că Regalianus era de origine dacică și chiar înrudit cu regele Decebal.

„Mai mult, era dac de origine și, după cum se spunea, rudă chiar cu Decebal însuși”, arată același izvor.

Regalianus a fost proclamat împărat la scurt timp după eșecul unei alte tentative de uzurpare, conduse de Ingenuus, învins de Gallienus.

Spre deosebire de alți pretendenți la tron, Regalianus a emis monede cu propriul chip și cu cel al soției sale, Dryantilla. Centrul puterii sale era la Carnuntum, un important castru roman de pe Dunăre, devenit ulterior capitala provinciei Pannonia Superior și unul dintre cele mai prospere orașe ale regiunii, cu aproximativ 50.000 de locuitori. Ruinele sale se află astăzi în Austria Inferioară, între Viena și Bratislava.

Paradoxul moștenirii dacice: legendele inventate despre Decebal și Zamolxis, mai atractive decât cetățile autentice

Specialiștii arată că monedele lui Regalianus sunt de calitate modestă și par să fi fost bătute în grabă, semn că noul împărat încerca să-și consolideze rapid autoritatea.

Paradoxal, răscoala lui Regalianus l-a avantajat temporar pe Gallienus. În timp ce uzurpatorul lupta împotriva sarmaților care invadaseră Pannonia, împăratul legitim a avut răgazul să respingă atacurile alamanilor din Italia.

Domnia lui Regalianus a durat doar câteva luni. Moartea sa rămâne neclară. Unele surse susțin că a fost ucis de sarmați, iar altele că a fost asasinat chiar de propriii soldați, temători de represaliile lui Gallienus.

Un personaj controversat

Afirmația potrivit căreia Regalianus era dac și rudă cu Decebal este privită cu rezerve de numeroși istorici.

William Leadbetter, în studiul Regalianus, consideră că acesta provenea, cel mai probabil, din aristocrația romană, argumentând că era căsătorit cu Sulpicia Dryantilla, membră a unei familii senatoriale de prestigiu.

La rândul său, T. D. Barnes, în Some Persons in the Historia Augusta, susține că Regalianus ar fi fost înrudit cu consulul roman C. Cassius Regalianus.

Există însă și istorici care acceptă posibilitatea unei origini dacice, considerând că mărturia din Historia Augusta nu poate fi respinsă în lipsa unor dovezi contrare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
IREAL ce a ajuns să facă, la pușcărie, temutul BEBINO! Liderul interlop bucureștean, trimis la reeducare
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Așa arată locul de poveste ales de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez pentru nuntă. 6 piscine și camere de peste 1000 de lire pe noapte. Foto
fanatik.ro
image
Intervenția Bruxelles-ului a fost praf în ochi: conflictul dintre Spania și Italia privind controalele la frontieră se acutizează. Madridul amenință cu represalii
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Rodri nu stă la discuții! Decizia luată, după ce Manchester City a refuzat oferta Barcelonei
digisport.ro
image
5 jocuri ale copilăriei din care generațiile de astăzi încă au ce învăța
click.ro
image
Fosta fabrică de țigări de la Sfântul Gheorghe, care a produs Carpați și Snagov, devine centru științific pentru tineri
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mărturia Andreei, fetiţa găsită după 3 zile de căutări în Bacău: "Am fost în parc, apoi la o fetiţă acasă"
observatornews.ro
image
Cel mai îndrăgit cuplu de la Insula Iubirii 2025 a divorțat! Nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată la așa ceva
cancan.ro
image
Ce pensie iei dacă ai muncit 35 sau 40 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu pe țară?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Cum obții o mărire de salariu. Greșeala care îi costă pe mulți angajați mii de lei, ce nu trebuie să spui niciodată la negociere
playtech.ro
image
Toate culisele despre intrarea în insolvență a celor de la CFR Cluj. Ce decizie va lua Varga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Decizie importantă luată de Nicușor Dan! Legea privind cei 900 de urși se întoarce în Parlament
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este COD ROŞU. Când vine urgia în Bucureşti
romaniatv.net
image
Acte urgente care trebuie depuse la ANAF. Românii au termen până săptămâna viitoare
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor
click.ro
image
Influencerița Sydney Towle a murit la numai 26 de ani. Lupta cu o boală cruntă
click.ro
image
Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere