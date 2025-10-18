search
Cum se construiește binele, zi după zi

0
0
Publicat:

Când Melania Medeleanu a fondat Asociația Zi de BINE, în februarie 2020, România se pregătea, fără să știe, pentru o perioadă de izolare și incertitudine. Ideea ei părea, la prima vedere, una simplă: să transforme zilele de naștere ale oamenilor în prilejuri de a face bine. În doar câțiva ani, a devenit deja o mișcare națională care a depășit granițele solidarității de moment și a devenit una dintre cele mai active organizații în zona intervențiilor sociale.

elevă
Sursă foto: Arhiva personală Asociația Zi de BINE

„Am pornit din dorința de a construi o platformă prin care binele să poată fi făcut simplu, concret și vizibil”, declară Melania Medeleanu pentru Adevărul. „Fiecare dintre noi are o zi specială: ziua de naștere care poate fi transformată într-o zi de bine pentru altcineva. De aici, a crescut o comunitate de donatori, parteneri și voluntari care s-a extins rapid la nivel național.”

În primii ani, Zi de BINE a fost percepută ca o organizație de acțiune rapidă: intervenții punctuale, campanii de strângere de fonduri, proiecte umanitare în zonele unde statul lipsea. Cu timpul, însă, echipa a început să schimbe direcția: de la urgență, spre construcție. „Problemele pe care le adresăm sunt reale și urgente: accesul limitat la servicii de sănătate mintală, lipsa centrelor dedicate tinerilor aflați în risc de dependență, nevoia de sprijin pentru seniori sau pentru copii din comunități vulnerabile. Noi construim proiecte care lasă urme concrete: spații renovate, programe terapeutice funcționale, rețele de sprijin și comunități mai puternice”, spune Medeleanu.

Printre proiectele emblematice ale Asociației se numără CREAATIV, primul centru din România dedicat adolescenților consumatori de droguri, deschis în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila. „Tinerii primesc sprijin psihologic, educațional și terapeutic într-un cadru sigur și modern. Programul este deja un model de bune practici și ne propunem să-l replicăm și în alte județe”, explică Medeleanu.

Un alt proiect, KIT - Keep In Touch, este un program peer-to-peer pentru liceeni, prin care elevii din clasele a IX-a și a X-a sunt formați în abilități de comunicare, gestionare emoțională și sprijin între egali. În ultimul an, 110 elevi și 30 de profesori din șase licee bucureștene au participat la atelierele de formare. 

Lecții de bine

Centrul Comunitar Zi de BINE găzduiește și programul NEpierdute, dedicat seniorilor care redescoperă bucuria socializării. În 2024, peste 300 de persoane vârstnice au participat la cursuri de limbi străine, pictură, dans sau sport. Dar poate cel mai cunoscut proiect recent este „Lecții de BINE”, realizat în parteneriat cu Sphera Franchise Group. Programul oferă copiilor din comunitatea Ferentari mese calde, lecții remediale și burse care le permit să rămână în școală. „Pentru acești copii, accesul la educație remedială, o masă caldă și un mediu prietenos nu sunt un extra, ci o necesitate pentru a-și construi un viitor mai bun”, spune Melania Medeleanu.

De asemenea, în centrul asociației se află o echipă interdisciplinară formată din psihologi, terapeuți, traineri, specialiști în comunicare și fundraising.

Codruța Marin, psiholog în cadrul programului de dezvoltare emoțională, observă cum copiii implicați „au învățat să-și identifice emoțiile și să le exprime într-un mod adecvat. Au descoperit că a spune NU este un act de putere și de respect personal, nu o slăbiciune. În era digitalizării, au învățat să se automonitorizeze și să facă față cyberbullying-ului. Dacă la început le era greu să-și identifice punctele forte, acum știu ce îi face fericiți și încep să creadă în propriile calități.”

Din 2020 până astăzi, Asociația Zi de BINE a derulat peste 60 de proiecte în toată țara, cu peste 10.000 de beneficiari direcți și investiții de peste un milion de euro în programe educaționale, sociale și de sănătate mintală.

Melania Medeleanu spune că succesul proiectelor se reflectă în transformările personale ale beneficiarilor: adolescenți care revin la școală, seniori care își recapătă încrederea, copii care își definesc visuri. „În modul în care un adolescent reușește să revină la școală după un episod de dependență, în felul în care o persoană vârstnică redescoperă bucuria de a fi parte dintr-o comunitate sau în felul în care un copil dintr-un cartier vulnerabil își face curaj să spună „vreau să fiu medic”.”

Cei care vor să se alăture inițiativelor Asociației Zi de BINE sau să solicite sprijin pot accesa site-ul oficial, zidebine.ro, unde sunt anunțate lunar proiectele active, campaniile de donații și modalitățile de implicare. Centrul Comunitar Zi de BINE funcționează în București, pe strada Uranus nr. 150, și poate fi contactat la telefon 0725 565 375 sau prin email la office@zidebine.ro.

Societate

