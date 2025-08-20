Cum să ai ferestre impecabile: metoda simplă care nu lasă pete

Spălatul ferestrelor pare simplu, dar de multe ori rezultatul lasă de dorit: pete, urme și dâre care se văd imediat în lumina soarelui. Există însă un truc vechi, la îndemâna oricui, care garantează geamuri curate.

În locul produselor scumpe din comerț, multe gospodine aleg o variantă naturală și ieftină: o soluție formată din două părți apă călduță, o parte oțet alb și câteva picături de detergent de vase. Această combinație este extrem de eficientă în îndepărtarea murdăriei, a urmelor de grăsime și a prafului, fără a lăsa urme vizibile pe sticlă.

Oțetul acționează ca un degresant natural și ajută la evaporarea rapidă a lichidului, în timp ce detergentul dizolvă depunerile mai persistente. Este important ca soluția să fie bine amestecată și aplicată uniform, fie cu un pulverizator, fie cu o lavetă moale.

Când și cum să cureți corect ferestrele

Un alt detaliu esențial este momentul zilei în care alegi să speli geamurile. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, zilele însorite nu sunt ideale, deoarece soluția se usucă prea repede și lasă urme. Gospodinele recomandă curățarea ferestrelor într-o zi înnorată, dar luminoasă, pentru a putea observa eventualele pete, fără ca soarele să grăbească uscarea.

Pentru ștergere, cele mai eficiente instrumente sunt lavetele din microfibră, care nu lasă scame, sau chiar foile de ziar, un truc clasic care funcționează în continuare foarte bine. Mișcările trebuie să fie circulare sau verticale.

