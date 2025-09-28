Cum își descoperă generația actuală de tineri muzica pe TikTok

TikTok nu mai este doar un spațiu de divertisment vizual. Azi, rețeaua funcționează și ca un motor de descoperire muzicală pentru generațiile tinere. Prin mecanismele de viralizare inerente, TikTok poate propulsa piese necunoscute în topuri globale, influențând gusturile muzicale și modele de ascultare.

Un studiu realizat pe 10.000 de oameni arată că tinerii între 16 și 24 de ani nu mai trăiesc muzica la fel ca generațiile de dinainte. Dacă odinioară adolescenții își idolatrizau trupele preferate, mergeau la concerte sau cumpărau albume, acum mulți se mulțumesc doar să audă piese pe TikTok și să treacă mai departe.

Un sfert dintre tinerii care au răspuns unui sondaj spun că nu are rost să caute piesa în altă parte, pentru că o aud destul pe rețelele sociale. La fel de mulți nici nu știu cine cântă melodia virală. Iar o parte recunosc deschis: nu vor să-și întrerupă scroll-ul ca să asculte melodia pe Spotify sau YouTube.

Așa apare fenomenul numit de specialiști „dispariția superfanului" — adică, lipsa acelui ascultător devotat, care susținea artistul prin cumpărarea albumelor sau prin prezența la concerte.

Piese ale unor artiști precum Lola Young sau Kenya Grace au strâns sute de milioane de vizualizări pe TikTok, dar asta nu le-a crescut foarte mult ascultările pe platformele de streaming. Doar 16% dintre tineri ajung să caute melodia pe altă aplicație, iar sub 10% devin fani pe termen lung.

Un director de casă de discuri recunoaște că problema e serioasă: „Engagementul pe social media e gol. Artiștii vor fani adevărați, nu doar like-uri și follow-uri.”

De ce s-au schimbat lucrurile

Psihologii culturali și analiștii din industrie pun schimbarea pe seama formatului „sound-on” al TikTok: muzica e doar un fundal pentru videoclip, iar utilizatorii nu mai simt nevoia să o caute separat. Spre deosebire de anii ’60, când mii de adolescenți luau cu asalt aeroporturi ca să-i vadă pe Beatles, generația Z preferă să rămână cu telefonul în mână.

Viralitatea și algoritmul de recomandare

Un element cheie îl reprezintă capacitatea algoritmului TikTok de a distribui conținutul — muzica — către segmente relevante de public, pe baza interacțiunilor (like, share, comentarii) și a conversiilor (folosirea piesei în propriile clipuri). Astfel, o piesă poate deveni virală prin utilizarea ei în clipuri care devin populare (dansuri, tranziții, provocări), ceea ce determină un efect de buclă: mai mulți utilizatori o descoperă, o folosesc, iar asta sporește răspândirea ei.

Efectul „first mover” pe TikTok

Unele melodii ajung să fie cunoscute pe platformă înainte de a se regăsi în topurile tradiționale. De fapt, potrivit unei analize recente pe piața din Germania, o treime dintre hiturile care au ajuns în topuri anul trecut au devenit virale mai întâi pe TikTok.

Mai mult, în multe cazuri, piesele care au ajuns în topurile germane în 2024 au avut succesul inițial pe TikTok cu aproximativ 13 zile înainte de a intra în clasamentele oficiale.

Aceasta sugerează că TikTok funcționează nu doar ca „platformă socială”, ci și ca o rampă de lansare pentru hituri muzicale.

Accesibilitatea distribuției muzicii pe TikTok

Pentru artiști, existența instrumentelor care permit încărcarea și monetizarea muzicii pe TikTok este esențială. De exemplu, TuneCore oferă servicii care permit ca melodiile să ajungă pe TikTok: artiștii își pot crea un cont pe TuneCore și pot selecta tipul de lansare (single sau album). După încărcare și aprobarea melodiei, aceasta poate fi disponibilă pe TikTok (și pe alte platforme) în câteva zile lucrătoare. În plus, TuneCore oferă rapoarte de streaming și plăți, deși trebuie să existe un decalaj față de momentul real al utilizării.

Aceasta democratizează accesul pentru artiști independenți — nu doar cei sprijiniți de mari case de discuri — să „intri pe radarul” comunității TikTok.

Exemple și date din România / la nivel global

Un articol din Revista Biz evidențiază că „Hold My Hand” (versiunea Jet2holidays) a fost desemnată melodia #1 a verii 2025 pe TikTok la nivel global, iar piesa românească „Dame Un Grrr” (Fantomel & Kate Linn) s-a clasat pe locul #3. „Dame Un Grrr” a generat peste 3,4 milioane de creații video pe TikTok, inclusiv din partea unor artiști celebri precum Madonna sau Jason Derulo.

Topul melodiilor verii pe TikTok include piese din epoci diferite — nu doar lansări recente. De exemplu, „Rock That Body” (2009) al trupei Black Eyed Peas a revenit în atenția utilizatorilor.

În Germania, TikTok afirmă că peste 50 de melodii din catalog au ajuns în topul Billboard Global 200 în 2024 după ce au devenit virale pe platformă.

Există și speranță

Nu toți tinerii rămân doar pe TikTok. Circa o treime spun că, după ce descoperă o melodie acolo, ajung să asculte mai mult de la același artist. Totuși, pentru casele de discuri și pentru artiști, semnalul de alarmă e clar: succesul viral nu mai garantează o carieră solidă.