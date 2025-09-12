Jocurile populare, ținte pentru atacuri. Cum îți protejezi copilul când joacă GTA sau Minecraft

Experții în securitate cibernetică au detectat într-un singur an peste 19 milioane de tentative de descărcare a unor fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocuri populare în rândul generației Gen Z. Cu titluri precum GTA, Minecraft și Call of Duty printre cele mai exploatate, este clar că infractorii cibernetici urmăresc îndeaproape tendințele din gaming pentru a ajunge la țintele lor.

Gen Z se joacă mai mult decât orice altă generație — și nu doar mai mult, ci și diferit. Ei îi depășesc pe Milleniali și Gen X în cheltuielile legate de jocuri și, în loc să rămână la câteva titluri preferate, cei din Gen Z sar rapid de la un joc la altul, urmărind trendurile virale și noile experiențe. Însă spontaneitatea și deschiderea îi fac, de asemenea, vulnerabili, infractorii cibernetici exploatând obiceiurile și încrederea acestor jucători pe diverse platforme. De exemplu, pe parcursul perioadei analizate, peste 400.000 de utilizatori din întreaga lume au fost afectați.

Tentative de atac asupra utilizatorilor prin fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocurile preferate ale Gen Z, pe parcursul perioadei raportate

Ca parte a noului raport, experții Kaspersky au realizat o analiză detaliată folosind 20 dintre cele mai populare titluri de jocuri în rândul Gen Z — de la GTA, NBA și FIFA la The Sims și Genshin Impact — ca termeni de căutare. Studiul a acoperit perioada din Q2 2024 până în Q1 2025, luna martie 2025 remarcându-se drept luna de vârf, cu 1.842.370 de tentative de atacuri înregistrate.

Top 10 jocuri exploatate, populare în rândul Gen Z, în funcție de numărul tentativelor de atac din perioada raportată

Deși GTA V a fost lansat în urmă cu mai bine de un deceniu, franciza Grand Theft Auto rămâne una dintre cele mai exploatate, datorită posibilităților de open-world modding și comunității online foarte active. În total, experții au detectat 4.456.499 de tentative de atac implicând fișiere deghizate ca și cum ar fi conținut legitim, legat de franciza GTA, dar și peste 1,5 milioane de tentative de atac legate de Roblox. Odată cu lansarea mult așteptată a GTA VI în 2026, experții prezic un potențial nou val de atacuri, infractorii cibernetici putând exploata entuziasmul prin distribuirea de instalatoare false, oferte de acces anticipat sau invitații beta.

Minecraft s-a clasat pe locul al doilea, cu 4.112.493 de tentative de atac, datorită ecosistemului său vast de modding și popularității de durată în rândul jucătorilor Gen Z. Call of Duty și The Sims au urmat cu 2.635.330 și, respectiv, 2.416.443 de tentative de atac. Cererea pentru cheat-uri (coduri care te ajută să treci mai ușor un nivel) și versiuni crack-uite (versiuni piratate) în jurul lansărilor competitive CoD, cum ar fi Modern Warfare III, alimentează activitatea malițioasă, în timp ce fanii The Sims, care caută conținut personalizat sau pachete de expansiune nelansate, pot descărca din greșeală fișiere dăunătoare prezentate ca moduri sau acces anticipat.

Ca urmare a acestor atacuri, dispozitivele utilizatorilor pot fi infectate cu diverse tipuri de programe malițioase sau nedorite — de la downloadere care pot instala programe suplimentare periculoase, până la troieni care fură parole, monitorizează activitatea, oferă atacatorilor acces de la distanță sau instalează ransomware. Scopurile acestor atacuri variază, însă un motiv frecvent este furtul conturilor de gaming, care ulterior sunt vândute pe dark web sau pe forumuri închise.

Experții au analizat, de asemenea, piețele din darknet și platformele închise pentru anunțuri care vând conturi de jocuri compromise și skin-uri. Cercetarea arată un număr tot mai mare de astfel de oferte care apar nu doar pe darknet, ci și pe forumuri închise obișnuite și pe canale Telegram — făcând aceste bunuri ilicite mai vizibile și mai accesibile ca niciodată.

O postare de pe un forum închis care promovează un magazin digital ce vinde acces la conturi Minecraft și servicii de streaming, lăudându-se cu peste 500 de vânzări

Aceasta arată că furtul conturilor de gaming și al obiectelor digitale nu mai este limitat la cercuri restrânse de criminalitate cibernetică — ci începe să se răspândească în spații online mai deschise. Bariera de intrare pentru vânzarea sau cumpărarea conturilor furate s-a redus semnificativ. Ceea ce odinioară era o practică tehnică, subterană, a devenit o piață — rapidă, accesibilă și globală. Acum este nevoie doar de câteva click-uri pentru a te alătura unui canal privat de Telegram și a accesa sute de anunțuri care oferă skin-uri rare, conturi de rang înalt și acces la obiecte premium din jocuri. Iar pentru gameri, asta înseamnă că riscul de a-și pierde un cont sau de a-l vedea revândut nu mai este un incident rar — ci o amenințare generalizată.

Sfaturile specialiștilor

Pentru a se juca în siguranță, experții le recomandă celor din Gen Z următoarele:

• Să descarce jocuri, moduri și unelte doar din surse oficiale. Evită torrentele, site-urile terțe sau link-urile distribuite pe forumuri și în chat-uri — chiar dacă promit skin-uri rare sau bonusuri gratuite.

• Să fie sceptici în privința concursurilor și giveaway-urilor. Dacă un site sau un mesaj oferă ceva prea bun ca să fie adevărat (monedă virtuală gratuită sau echipament legendar), cel mai probabil este o capcană — mai ales dacă îți cere datele de autentificare.

• Să folosească parole puternice și unice pentru fiecare cont de gaming și e-mail. Un manager de parole te poate ajuta să le generezi și să le stochezi în siguranță.

• Să activeze autentificarea în doi pași (2FA) ori de câte ori este posibil — în special pe platforme precum Steam, Epic Games și Discord.

• Să verifice cu atenție URL-urile. Site-urile de phishing arată aproape identic cu cele reale, dar folosesc greșeli minore de ortografie sau subdomenii false.

• Să nu împărtășească conturi sau date de autentificare, nici măcar cu prietenii. Accesul partajat duce adesea la expunere neintenționată sau furt.

• Să folosească o soluție de securitate fiabilă pentru a detecta fișierele malițioase care pot compromite datele personale.

• Să asigure o navigare sigură și mesagerie protejată care ascunde adresa IP și previne eventuale scurgeri de date.