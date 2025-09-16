search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
CNA solicită TikTok să șteargă 84 de conturi false care manipulează utilizatorii din România

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat astăzi că a identificat 100 de conturi de TikTok cu comportament inautentic coordonat, dintre care 84 erau încă active pe teritoriul României la data de 15 septembrie 2025. Pentru protejarea spațiului informațional online, CNA a decis să solicite oficial platformei TikTok analiza acestor conturi și eliminarea lor.

Potrivit CNA, un cont are comportament inautentic atunci când „pare real, dar nu este – folosește poze false sau generate automat, descrieri copiate, identități inventate”, „acționează coordonat – postează sau comentează în același timp, cu aceleași mesaje, pentru a manipula algoritmul și a amplifica artificial anumite teme” și „evită dialogul autentic – distribuie masiv conținut politic, emoțional sau alarmist, dar fără interacțiuni personale”.

Semnele unui astfel de comportament pot fi observate de oricine: profiluri cu foarte puține informații reale, dar cu vizualizări uriașe, comentarii repetitive sau identice, ori postări care apar simultan pe mai multe conturi.

Riscurile conturilor false

CNA explică impactul periculos al acestor conturi printr-un exemplu concret: „Imaginați-vă că mai multe conturi false, care par a fi utilizatori reali din România, încep simultan să distribuie videoclipuri alarmiste despre «închiderea băncilor» folosind aceleași mesaje și hashtaguri. În câteva ore, aceste postări pot ajunge la sute de mii de oameni, determinând panică și pierderea încrederii în sistemul bancar, chiar dacă informația este complet falsă”.

Efectul real al unei astfel de campanii este că oamenii iau decizii greșite, cum ar fi retragerea masivă de bani, „nu pe baza unor fapte, ci a unei campanii coordonate, creată de conturi care nici măcar nu aparțin unor persoane reale”.

CNA acționează ferm pentru protejarea spațiului online

Prin această măsură, CNA urmărește curățarea mediului online de rețele ascunse care pot influența opiniile publice”, colaborând direct cu platformele pentru a înlătura conținutul manipulator și demonstrând că instituțiile românești veghează la integritatea spațiului informațional.

Societate

