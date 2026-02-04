Președintele Finlandei cere Europei să recunoască divergențele de valori cu Statele Unite. „Trebuie să recunoaștem deschis că America se schimbă“

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că Europa trebuie să accepte faptul că Statele Unite se schimbă și că ideologia care stă la baza politicii externe a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene. Totodată, el a anunțat că Finlanda își va actualiza strategia de securitate.

Vorbind pe 4 februarie, Stubb a spus că atât Europa, cât și Finlanda trebuie să privească „onest” realitatea unei Americi aflate în transformare. „Ideologia administrației SUA, care stă la baza politicii sale externe, este în contradicție cu valorile noastre”, a afirmat el.

Declarațiile vin într-un moment în care mai multe state europene membre NATO, inclusiv Finlanda, își reevaluează politicile externe. Reevaluarea a fost accelerată de tensiunile apărute în ianuarie, după ce președintele american Donald Trump a provocat fricțiuni cu aliații europeni în legătură cu Groenlanda, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei, potrivit agenției Reuters.

Stubb a precizat că Finlanda va actualiza doctrina sa de politică externă și de securitate pentru a reflecta schimbările din mediul internațional. „Trebuie să recunoaștem deschis că Statele Unite se schimbă. Se schimbă atât modul în care se raportează la aliați, cât și felul în care își exercită politica externă”, a spus el, subliniind totodată că SUA rămân „un aliat important”.

Reuters notează că liderul finlandez a încercat, în paralel, să mențină relații apropiate cu Donald Trump, în speranța obținerii sprijinului american pentru Ucraina în contextul invaziei ruse și pentru consolidarea securității Finlandei, stat aflat la granița cu Rusia.

Președintele Finlandei a enumerat mai multe puncte de fricțiune între valorile europene și abordarea Washingtonului: subminarea ordinii internaționale existente, acțiunile în afara instituțiilor internaționale și diminuarea rolului Europei pe scena globală.

Anterior, Stubb a respins ideea că Rusia ar avea câștig de cauză din punct de vedere militar. El a declarat că nu vede dovezi ale unei victorii ruse și a subliniat că președintele Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele stabilite la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.