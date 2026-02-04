Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor

Pâinea se regăsește zilnic pe mesele românilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii au explicat care este cea mai benefică pentru sănătate.

Pâinea din cereale încolțite este făcută din cereale integrale care au început să germineze, un proces ce face nutrienții mai ușor de digerat și absorbit, păstrând în același timp fibrele, scrie Health.

„Pâinea integrală din cereale germinate se remarcă pentru îmbătrânirea sănătoasă, deoarece atunci când o cereală germinează, crește disponibilitatea nutrienților,” a declarat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, pentru Health.

Germinarea ajută și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge prin furnizarea de fibre și proteine. Acești nutrienți devin mai importanți odată cu înaintarea în vârstă, pe măsură ce digestia încetinește, iar organismul devine mai puțin eficient la metabolizarea carbohidraților.

Potrivit medicului Lisa Andrews, pâinea din cereale germinate este făcută prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoase.

Rezultatul este o pâine bogată în fibre și proteine complete, care conține toți aminoacizii esențiali de care are nevoie organismul. Pe măsură ce îmbătrânim, avem nevoie de mai multe proteine, pentru că organismul nu mai construiește și nu mai menține la fel de eficient masa musculară.

Fiind pe bază de cereale integrale, pâinea germinată oferă în mod natural mai multe fibre și proteine decât pâinile rafinate, a declarat Kaytee Hadley, dietetician de medicină funcțională pentru Health. Acești nutrienți susțin digestia, reglarea glucozei din sânge și sațietatea.

Multe varietăți nu conțin zaharuri adăugate și au un conținut mai scăzut de carbohidrați decât pâinile tradiționale.

Pâinea integrală fermentată natural, o altă variantă sănătoasă

Pâinea integrală cu maia ocupă un loc secund aproape la fel de bun, mai ales pentru cei care găsesc alte pâini mai greu de digerat. Spre deosebire de pâinea făcută cu făină albă, această pâine păstrează fibrele și nutrienții din întreaga cereală.

Pâinea este făcută printr-un proces natural de fermentație, care folosește drojdie naturală și bacterii benefice.

„Fermentația poate face pâinea mai ușor de digerat. Chiar dacă bacteriile vii nu supraviețuiesc la coacere, fermentația în sine ajută digestia” spune Simpson.

Simpson recomandă pâinea integrală fermentată natural, în loc de pâini cu drojdie și aditivi care mimează doar aroma de pâine fermentată. Această pâine oferă fibre și proteine care sprijină sănătatea digestivă, echilibrul zahărului din sânge și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânești.

Nutriționiștii recomandă pâini din cereale integrale sau încolțite, bogate în fibre și proteine, iar fermentația naturală poate ajuta digestia, metabolismul și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânim.