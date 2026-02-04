search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor

0
0
Publicat:

Pâinea se regăsește zilnic pe mesele românilor, dar nu toate tipurile sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii au explicat care este cea mai benefică pentru sănătate.

Nutriționiștii vorbesc despre cel mai sănătos tip de pâine/FOTO: Shutterstock
Nutriționiștii vorbesc despre cel mai sănătos tip de pâine/FOTO: Shutterstock

Pâinea din cereale încolțite este făcută din cereale integrale care au început să germineze, un proces ce face nutrienții mai ușor de digerat și absorbit, păstrând în același timp fibrele, scrie Health.

„Pâinea integrală din cereale germinate se remarcă pentru îmbătrânirea sănătoasă, deoarece atunci când o cereală germinează, crește disponibilitatea nutrienților,” a declarat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, pentru Health.

Germinarea ajută și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge prin furnizarea de fibre și proteine. Acești nutrienți devin mai importanți odată cu înaintarea în vârstă, pe măsură ce digestia încetinește, iar organismul devine mai puțin eficient la metabolizarea carbohidraților.

Potrivit medicului Lisa Andrews, pâinea din cereale germinate este făcută prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoase.

Rezultatul este o pâine bogată în fibre și proteine complete, care conține toți aminoacizii esențiali de care are nevoie organismul. Pe măsură ce îmbătrânim, avem nevoie de mai multe proteine, pentru că organismul nu mai construiește și nu mai menține la fel de eficient masa musculară.

Fiind pe bază de cereale integrale, pâinea germinată oferă în mod natural mai multe fibre și proteine decât pâinile rafinate, a declarat Kaytee Hadley, dietetician de medicină funcțională pentru Health. Acești nutrienți susțin digestia, reglarea glucozei din sânge și sațietatea.

Multe varietăți nu conțin zaharuri adăugate și au un conținut mai scăzut de carbohidrați decât pâinile tradiționale.

Pâinea integrală fermentată natural, o altă variantă sănătoasă

Pâinea integrală cu maia ocupă un loc secund aproape la fel de bun, mai ales pentru cei care găsesc alte pâini mai greu de digerat. Spre deosebire de pâinea făcută cu făină albă, această pâine păstrează fibrele și nutrienții din întreaga cereală.

Pâinea este făcută printr-un proces natural de fermentație, care folosește drojdie naturală și bacterii benefice.

„Fermentația poate face pâinea mai ușor de digerat. Chiar dacă bacteriile vii nu supraviețuiesc la coacere, fermentația în sine ajută digestia” spune Simpson.

Simpson recomandă pâinea integrală fermentată natural, în loc de pâini cu drojdie și aditivi care mimează doar aroma de pâine fermentată. Această pâine oferă fibre și proteine care sprijină sănătatea digestivă, echilibrul zahărului din sânge și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânești.

Nutriționiștii recomandă pâini din cereale integrale sau încolțite, bogate în fibre și proteine, iar fermentația naturală poate ajuta digestia, metabolismul și sănătatea inimii pe măsură ce îmbătrânim.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv
fanatik.ro
image
Shabnam Madadzadeh, supraviețuitoare a torturilor regimului iranian: „Când dictaturile sunt recompensate în loc să fie confruntate, poporul plătește prețul”
libertatea.ro
image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Ora din zi la care ar trebui să tragi jaluzelele sau draperiile pentru a economisi la încălzire. Diferenţa poate fi şi de două grade Celsius
playtech.ro
image
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei sportive
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Kate Prințesa de Wales, talentată la croitorie, Profimedia (2) jpg
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței