Controversele din jurul favoriților la șefia serviciilor de informații

Variantele luate în calcul pentru funcțiile de directori ai Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) ascund în biografiile lor controverse importante. Unul dintre favoriții la șefia SIE, Marius Lazurca, a beneficiat de o bursă de la Fundația Soros și a fost criticat pentru poziția sa echivocă referitoare la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Dan Motreanu, aflat pe lista scurtă pentru șefia SRI și cu șansele cele mai mari, a fost trimis în judecată de DNA, dar ulterior a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aflat de mai bine 8 luni la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan nu a făcut încă nicio propunere oficială pentru numirea unor noi directori civili la SRI și SIE. În prezent, SRI este condus de militari după demisia lui Eduard Hellvig din iulie 2023, iar SIE are un director civil cu puteri depline, fostul senator PSD Gabriel Vlase. Președintele a explicat că lipsa propunerilor este cauzată de lipsa unei înțelegeri cu partidele din Coaliția de guvernare, de care depind aceste numiri.

Directorii SRI și SIE sunt numiți de Parlament la propunerea președintelui, după audieri în comisiile de specialitate și vot în plenul reunit, necesitând majoritatea voturilor deputaților și senatorilor prezenți.

În paralel, urmează numirea noilor procurori-șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT, ale căror mandate expiră la sfârșitul lunii martie și în aprilie. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lansat concursurile pentru aceste posturi, candidații fiind evaluați de o comisie desemnată de ministru, care transmite propunerile către Secția pentru procurori a CSM. Un aviz pozitiv permite înaintarea propunerilor către președinte, care poate refuza, motivat, orice numire.

În aceste condiții, negocierile dintre președinte și coaliția de guvernare, în special cu principalele două partide – PSD și PNL – sunt deosebit de dificile. Anul trecut, conform mai multor relatări din presă, șeful statului l-ar fi înaintat informal ca propunere pentru șefia SRI pe avocatul Gabriel Zbârcea, însă acesta, notează G4Media, ar fi fost respins de PSD și PNL din cauza unor presupuse „simpatii neo-legionare”.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută la Digi24, președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles că pe masă sunt mai multe variante. Întrebat dacă șefii SRI și SIE vor fi numiți din rândul partidelor, președintele a spus că „cel mai bine” este să fie din afara partidelor – „oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Ce variante sunt în cărți și ce controverse ascund

Potrivit informațiilor „Adevărul”, favorit pentru șefia SIE este Marius Lazurca, în prezent consilier prezidențial pentru securitate națională. În mai 2016, în calitate de ambasador al României în Republica Moldova, a fost decorat cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, conducător al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, aflate sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Moscovei. Tot în acea perioadă, diplomația română – inclusiv prin intermediul Ambasadei la Chișinău – a cultivat relațiile cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.

După cum remarcă jurnalistul Costin Andrieș, Lazurca are o poziție echivocă referitoare la războiul de agresiune asupra Ucrainei. În august 2025, el a distribuit pe contul său de X un articol din publicația „Brussels Signal”, semnat de Gabriel Elefteriu, în care este susținută o abordare mai obiectivă cu privire la războiul din Ucraina, care să recunoască complexitatea situației, în locul unei poziții moraliste. De asemenea, articolul ridică semne de întrebare și în privința sprijinului umanitar și financiar pentru Ucraina. Elefteriu este un personaj extrem de controversat, susținător al lui Călin Georgescu, fiind promovat în mediile „suveraniste”.

Totodată, printre controversele legate de Lazurca se numără și faptul că, în anul 1993, a beneficiat de o bursă în valoarea de aproximativ 8.000 de dolari, oferită de Fundația Soros, pentru a studia la Écoles Normales Supérieures. În biografia sa oficială nu există o asemenea referire.

Dan Motreanu - trimis în judecată de DNA, dar achitat de instanță

Pe lista scurtă pentru SRI se află, potrivit informațiilor noastre, europarlamentarul PNL Dan Motreanu. În prezent secretar general al partidului, Motreanu a fost trimis în judecată de DNA în septembrie 2015 pentru spălare de bani, alături de fostul consilier prezidențial George Scutaru.

Aceștia au fost acuzați că ar fi primit, în 2008, sume de bani de la un denunțător pentru a finanța campania electorală a partidului. În iulie 2019, cei doi au fost achitați de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În anul 2005, imediat după ce a fost ales deputat din partea Alianței DA, Motreanu s-a înscris la controversatul Colegiu Național de Apărare. De-a lungul timpului, la această instituție au urmat cursuri mai mulți politicieni, printre care Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Victor Ponta sau Elena Udrea. Între 2006 și 2007, Dan Motreanu a fost ministru al Agriculturii în Guvernul Tăriceanu.

Cătălin Predoiu, criticat în documentarul Recorder

Potrivit informațiilor „Adevărul”, luat în calcul pentru șefia SRI este și actualul ministru de interne, Cătălin Predoiu. Numele acestuia apare în documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, fiind criticat pentru modul în care legile justiției, promovate în mandatul său de ministru al Justiției, ar fi facilitat controlul politic asupra magistraților și numirea unor șefi de parchete (precum Marius Voineag la DNA) prin mecanisme netransparente.

Printre persoanele vehiculate pentru șefia SRI este și numele lui Florin Vlădică, consilier de Stat în cadrul Departamentul Securităţii Naţionale și Director al Oficiului Informaţiilor Integrate.