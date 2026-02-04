O tânără a înghițit o lingură de 17 cm din cauza câinelui: „Fie înghițeam, fie mă sufocam”

O femeie de 28 de ani din Belgia a trăit momente terifiante după ce a înghițit accidental o lingură de 17 centimetri. Incidentul s-a produs în timp ce mânca iaurt pe canapea, iar totul a pornit de la o reacție neașteptată a câinelui ei, un energic Hungarian Vizsla pe nume Marley.

Reymy Amelinckx, tânăra implicată, a explicat că pusese lingura în gură doar pentru o secundă, ca să își elibereze mâinile pentru a răspunde la un mesaj. „Chiar atunci, Marley a decis să sară în poala mea. Am fost atât de speriată încât mi-am dat capul pe spate, și înainte să-mi dau seama, lingura era blocată în gât. M-am ridicat și am început să intru în panică”, a povestit ea, potrivit Mirror.co.uk.

Inițial, Reymy a încercat să scoată lingura cu mâna, dar obiectul a început să alunece rapid spre stomac. „Totul s-a întâmplat atât de repede: fie înghițeam, fie mă sufocam”, a declarat ea. Când prietenul ei s-a întors de la serviciu, tânăra a spus că s-a simțit prea jenată să-i spună și a „pretins că nu s-a întâmplat nimic”.

Abia după cină și-a dat seama de gravitatea situației. „Nu mă simțeam rău deloc, așa că nu am spus nimic imediat. Abia după cină mi-am dat seama cât de periculos putea fi: o lingură de 17 cm în stomac. Online peste tot scria același lucru: mergi direct la urgențe. Atunci am realizat cât de periculos era”, a adăugat ea.

Două zile de suferință înainte de intervenția medicilor

Medicii i-au spus că lingura era prea mare pentru a trece natural prin tractul digestiv, astfel că a trebuit să se întoarcă acasă și să aștepte programarea unei gastroscopii. „Acea noapte a fost dificilă, simțeam lingura mișcându-se, uneori chiar între coaste. A fost cu adevărat înfricoșător”, a spus tânăra.

În timpul a două zile, Reymy a trecut prin stări de balonare, greață și disconfort continuu, orice poziție de somn devenind incomodă din cauza prezenței lingurii în stomac.

Intervenția și starea actuală

Medicii au decis să îi îndepărteze lingura sub anestezie locală, evitând o operație deschisă. Procedura a fost delicată, necesitând rotirea lingurii în interiorul stomacului pentru a putea fi extrasă în siguranță.

După ce obiectul a fost scos, tânăra a fost externată în câteva ore. Deși a rămas cu dureri în gât și un stomac sensibil pentru o perioadă, analizele au arătat că nu au existat leziuni interne permanente.