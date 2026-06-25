Cum ajutăm corect păsările din orașe pe timp de caniculă. Trucul farfuriei cu apă și greșelile care le pot fi fatale

Temperaturile ridicate din ultimele săptămâni îi determină pe mulți oameni să se întrebe cum pot ajuta păsările și alte animale sălbatice care trăiesc în orașe. O simplă farfurie cu apă poate face diferența, însă specialiștii atrag atenția că există și greșeli frecvente care le pot pune sănătatea în pericol.

Ovidiu Roșu, medic veterinar, explică pentru „Adevărul” că principala nevoie a animalelor în perioadele de caniculă este accesul la apă curată.

„De fiecare dată când sunt temperaturi mari, animalele au nevoie de apă curată. Dacă putem să punem la dispoziția păsărilor sau altor animale apă, aceasta ar trebui schimbată cel puțin o dată pe zi”, spune specialistul.

Potrivit acestuia, apa lăsată prea mult timp într-un recipient poate deveni periculoasă.

„Dacă stagnează foarte mult într-un recipient, apa poate dezvolta diferite bacterii și poate deveni periculoasă pentru păsări. Cel mai bine este să fie schimbată în fiecare zi”, explică medicul veterinar, fondator al Visul Luanei.

Ce fel de recipient este recomandat

Mulți oameni aleg să lase boluri adânci cu apă pe balcon sau în curte, însă acestea nu sunt întotdeauna potrivite pentru păsările mici.

„Ideal ar fi să folosim o farfurie sau un recipient cât mai plat și mai larg. Nu un vas foarte adânc, pentru că multe dintre păsările care au nevoie de apă, cum sunt vrăbiile sau sticleții, sunt păsări mici și nu se pot adapta ușor la vase mari”, precizează Ovidiu Roșu.

Acesta recomandă inclusiv amplasarea unei pietre care să iasă parțial deasupra apei.

„Se poate pune și o piatră care să rămână puțin deasupra apei, astfel încât păsările să poată sta pe ea atunci când beau apă”, adaugă specialistul.

Mor păsările din cauza căldurii?

În fiecare vară apar imagini în social media cu păsări găsite moarte, iar mulți oameni presupun că temperaturile extreme sunt cauza principală. Medicul veterinar spune însă că situația este mai complexă.

„Nu trebuie să ne speriem foarte tare. Păsările nu mor atât de ușor din cauza căldurii. Temperatura corpului lor este mai mare decât cea a mamiferelor și sunt adaptate mai bine la temperaturi ridicate”, afirmă el.

Potrivit specialistului, cazurile de mortalitate observate în rândul păsărilor sunt asociate mai frecvent cu boli infecțioase.

„Noi nu am observat păsări care să fi murit din cauza unui val foarte mare de căldură. Mortalitatea pe care o vedem are de obicei alte cauze și ține în principal de boli infecțioase”, explică medicul.

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Acesta atrage atenția că schimbările climatice pot favoriza apariția și răspândirea unor agenți patogeni.

„Există riscul ca, odată cu schimbările climatice, să apară diverși patogeni, cum este și gripa aviară, iar nivelul de răspândire al unor boli să crească”, spune Ovidiu Roșu.

Este bine să hrănim porumbeii?

Hrănirea porumbeilor și a altor păsări urbane este un subiect care provoacă deseori controverse. Medicul veterinar consideră că problema nu constă în actul de a hrăni păsările, ci modul în care acesta este făcut.

„Nu este o idee bună să fie aruncată mâncare peste tot. Recomandarea noastră este ca hrănirea să fie făcută controlat, în recipiente care pot fi curățate și amplasate în anumite zone”, explică specialistul.

Potrivit acestuia, hrănirea necontrolată poate favoriza transmiterea bolilor între specii.

„Dacă hrana este lăsată într-un singur loc și acel loc este frecventat de mai multe specii, există riscul ca animalele să se contamineze unele pe altele cu diferite boli”, spune medicul veterinar.

Acesta precizează că, din informațiile pe care le deține, legislația nu interzice hrănirea păsărilor.

„Nu este ilegal să hrănești păsări. Legea permite hrănirea animalelor, inclusiv a păsărilor. Recomandarea este doar să fie făcută responsabil și în condiții corespunzătoare”, afirmă el.

De ce nu ar trebui să le dăm pâine

Una dintre cele mai răspândite practici este hrănirea porumbeilor, rațelor sau lebedelor cu pâine. Specialistul avertizează că aceasta este una dintre cele mai nepotrivite alegeri.

„Pâinea este un aliment foarte slab din punct de vedere nutritiv pentru păsări. Are mulți carbohidrați și poate provoca probleme digestive. Nu o recomandăm niciunei păsări”, spune Ovidiu Roșu.

Nici resturile alterate nu reprezintă o soluție.

„Alimentele mucegăite sau resturile aruncate din casă le pot face mai mult rău decât bine”, avertizează medicul veterinar.

Ce pot mânca rațele și lebedele

Pentru păsările de apă, specialistul recomandă o alimentație cât mai apropiată de cea naturală.

„Rațele, lebedele și lișițele pot fi hrănite cu leguminoase, mazăre, semințe, tărâțe sau salată. Lebedele, în special, consumă foarte multă salată”, explică acesta.

Diversitatea alimentară este esențială.

„Este bine să existe un amestec de alimente și să evităm situațiile în care le oferim doar pâine. O dietă diversificată este mult mai apropiată de nevoile lor naturale”, conchide Ovidiu Roșu.