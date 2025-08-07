Cum a fost posibilă depunerea trupului fostului președinte Ion IIiescu la Palatul Cotroceni la nici 24 ore de la deces. Ce spun normele

Ion Iliescu, primul președinte al României din perioada postdecembristă, care a decedat marți, 5 august, a fost înmormântat joi, 7 august 2025, în Cimitirul Militar Ghencea. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri-dimineață la Palatul Cotroceni, la mai puțin de 24 ore de la deces, aspect care a stârnit discuții în mediul online.

În mediul online, mai mulți internauți s-au întrebat cum de a fost posibil ca trupul fostului președinte să poată fi preluat din spital în atât de scurt timp de la deces, în condițiile în care „familiile obișnuite” ar fi obligate să aștepte cel puțin 24 de ore.

Reamintim că Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, anunțul fiind făcut de Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte era internat de două luni, iar de trei zile era în comă, în ultimele 48 de ore de viață starea sa de sănătate deteriorându-se semnificativ, sursele medicale informând despre instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Pe site-ul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” există mențiuni clare despre ce au de făcut aparținătorii pacienților decedați în spital, unitatea sanitară explicând pas cu pas, într-un material informativ, care sunt formalitățile pentru externarea pacientului decedat.

„Dacă decesul nu este caz medico-legal, urmezi pașii prevăzuți în procedura de lucru”

În materialul informativ reprezentanții spitalului detaliază care sunt pașii de urmat pentru preluarea trupului neînsuflețit. Este vorba de cazurile în care aparținătorii nu au suspiciuni privind cauzele decesului. Tot în astfel de cazuri este posibilă și depunerea unei cereri pentru scutirea de autopsie, caz în care perioada în care poate fi preluat trupul neînsuflețit se scurtează.

„Dacă decesul nu este caz medico-legal, urmezi pașii prevăzuți în procedura de lucru a spitalului nostru cu privire la externarea pacientului decedat:

- Ai fost înștiințat de către unul dintre angajații secției în care a fost internat pacientul la 2 ore după deces. Tot după acest interval de timp, corpul va fi depus în morga spitalului, fără bunuri personale asupra sa.

ATENȚIE! Te sfătuim insistent să nu faci planificări cu privire la data și ora exactă a ridicării decedatului din spital sau programarea înmormântării, până când nu ai urmat pașii de mai jos, pentru că pot exista situații în care, din motive obiective, nu putem răspunde exact cerințelor tale.

- Te rugăm să iei legatura cu medicul curant și să te prezinți la spital cât mai repede posibil, pentru întocmirea actelor și programarea ridicării decedatului. Dacă nu ai consultat deja acest material pe site-ul nostru, sau dorești un exemplar printat, îl găsești pe secție.

- Trebuie să ai asupra ta documente de identitate (al tău și al persoanei decedate, dacă acesta din urmă nu se află în spital), și o copie după acestea, dacă este posibil (pentru scurtarea timpilor de așteptare). Actul de identitate al persoanei decedate îți va fi returnat odată cu certificatul medical constatator al decesului.

- Medicul curant îți va da explicații cu privire la cauzele decesului.

- Va trebui să te hotărăști dacă depui o cerere de scutire de autopsie sau nu, conform legii. Avem un formular tip, care este disponibil fie în secția în care s-a produs decesul, fie în Serviciul de Anatomie Patologică.

- Medicul curant te va direcționa spre Serviciul de Anatomie Patologica, unde medicul anatomopatolog și autopsierul îți vor răspunde la orice alte întrebări legate de caz, și, tot aici, vei stabili împreună cu autopsierul data și ora preluării decedatului. În zilele nelucratoare, este posibil ca medicul curant să te pună în legătură cu personalul morgii prin furnizarea unui număr de telefon mobil, la care va trebui să suni.

- Bunurile personale ale decedatului, aflate in spital, le preiei din secție.

- Dacă ai completat cererea de scutire de autopsie, vei fi înștiințat imediat după ce aceasta a fost aprobată.

- Dacă ai fost de acord cu efectuarea autopsiei, va trebui să completezi o declarație prin care iți exprimi consimțământul. Găsești formular tipizat în Serviciul de Anatomie Patologică.

- Stabilești împreună cu autopsierul detalii legate de aducerea hainelor decedatului, data și ora predării decedatului. Conform legii, îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea se fac în morga spitalului.

- Trebuie să cumperi un sicriu și să angajezi o firmă de prestări servicii funerare, care să se ocupe cel puțin de transportul persoanei decedate de la spital la cimitir etc.

ATENȚIE! Conform legislației în vigoare, transportul decedaților se face doar de către firme autorizate de către Direcțiile de Sănătate Publică locale, și doar cu mijloace de transport autorizate. Spitalul nostru nu va permite accesul în incintă al reprezentanților firmelor de servicii funerare sau al mijloacelor de transport care nu pot face dovada autorizării. Lista firmelor autorizate este disponibilă în sediile și pe paginile de internet ale Directiilor de Sănătate Publica, și este actualizata periodic. (...)

- Trebuie să declari decesul, în funcție de sediul spitalului în care s-a produs decesul, fie la Servicul de Stare Civilă al Sectorului 1 (adresa: Bd. Maresal Averescu nr. 17, Sector1, Bucuresti), fie la sediul Primăriei Balotești (adresa: Calea Bucuresti nr. 89 [DN1], sat Săftica, comuna Balotesti, jud. Ilfov), ca să obții certificatul de deces și adeverința de înhumare. Pentru aceasta, ai nevoie de umatoarele: Certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate al persoanei decedate, certificatul de naștere și de căsatorie, dupa caz, și o copie a actului tău de identitate.

TE SFĂTUIM ca, înainte de înregistrarea decesului, să faci o fotocopie a Certificatului medical constatator al decesului, pentru orice nevoi ulterioare, pentru că acesta se reține la Starea Civila și nu ți se vor mai elibera copii!

- Certificatul medical constatator al decesului este completat de către medicul curant, dacă nu se face autopsie. Dacă se face autopsia anatomopatologică, acesta este completat de către medicul anatomopatolog NUMAI după efectuarea autopsiei.

ATENTIE! Autopsia anatomopatologică are, conform legii, ca unic scop confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic pentru pacienții decedați care nu constituie cazuri medico-legale! Dacă ai nevoie de lămuriri suplimentare, întreaba medicul anatomopatolog!”.

Documentul continuă cu mențiuni legate de faptul că aparținătorul trebuie să se prezinte pentru preluarea trupului neînsuflețit la data și ora stabilite, iar firma angajată pentru transport trebuie să prezinte reprezentanților spitalului mai multe documente, printre acestea autorizația sanitară de funcționară și autorizațua autovehiculului de transport mortuar.

Se semnează de asemenea un proces-verbal de predare-primire a decedatului, după ce acesta a fost așezat în sicriul adus. La plecare, aparținătorul primește un exemplar din procesul-verbal semnat, certificatul de îmbălsămare (care autorizează și transportul), certificatul constatator al decesului și actul de identitate (dacă nu au fost deja predate aparținătorului).

Spitalul mai face mențiunea că poate fi delegată, în scris, o altă persoană pentru a se ocupa de formalitățile de externare, în acest caz fiind necesare menționarea tuturor datelor de identificare ale acestora și asumarea răspunderii față de familie.

Spitalul mai menționează că prin semnarea documentelor anterior menționate persoana delegată să se ocupe de formalități își asumă răspunderea în fața familiei decedatului privind orice revendicări ulteriore.

La Spitalul Clinic „Agrippa Ionescu” autopsia anatomopatologică durează în medie trei ore, iar îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea durează și acestea în medie tot trei ore. Pe perioada în care autopsierul spitalului se află în concediu (sau în zilele libere legale), ultimele servicii menționate sunt realizate de către o firmă cu care spitalul se află în contract, această firmă fiind și cea care eliberează certificatul de îmbălsămare.

„Dacă susții că ai cunoștință de implicații medico-legale, sau ai obiecții cu privire la tratamentul efectuat în spital și la cauzele decesului, spitalul va solicita procuratura pentru emiterea ordonanței de efectuare a autopsiei medico-legale.

Dacă decesul, din motivele prevazute de lege, inclusiv cel de mai sus, a fost declarat caz medico-legal, și procuratura a emis ordonanța de autopsie medico-legală, corpul decedatului a fost predat Institutului Național de Medicină Legală “Mina Minovici” București (adresa: Sos. Vitan-Barzesti nr. 9, Sector 4, Bucuresti), caz în care vei fi anunțat în cel mai scurt timp să te prezinți acolo pentru preluarea decedatului”, se mai menționează în materialul explicativ.