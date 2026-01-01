Liderul Coreei de Nord, apariția alături de fiica sa la festivităţile de Anul Nou din Phenian

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.

Fiica lui Kim, Ju Ae, pe care unii analişti o consideră favorită pentru a-i succeda, l-a însoţit pe Kim în timpul sărbătorilor, îmbrăţişând copii alături de tatăl ei, stând lângă el şi ţinându-l de mână, potrivit fotografiilor publicate de KCNA, scrie News.

Într-un discurs, Kim a lăudat eforturile poporului nord-coreean care au dus la „succese şi schimbări fenomenale” în 2025 şi a făcut apel la unitatea acestuia, întrucât un congres important al partidului, care se preconizează că va avea loc la începutul anului 2026, va stabili direcţia viitoare a ţării.

Coreea de Nord va organiza în curând cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, care va stabili planurile ţării pentru următorii cinci ani în diverse domenii, precum dezvoltarea nucleară şi a armelor, precum şi economia.

Kim a transmis, de asemenea, un mesaj de Anul Nou trupelor nord-coreene care luptă de partea Rusiei în războiul din Ucraina, numindu-le „cea mai mare forţă şi mândrie şi un pilon puternic” al ţării şi spunând că aşteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu ele acasă.

KCNA a mai precizat că Kim a primit felicitări de Anul Nou de la numeroşi şefi de stat, inclusiv de la preşedintele chinez şi soţia acestuia, deşi nu l-a menţionat pe Xi Jinping pe nume şi nu a dezvăluit alte detalii.