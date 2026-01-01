Trump, informat de CIA că Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului

CIA a stabilit că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul Rusiei, potrivit unor oficiali americani, infirmând o afirmație pe care liderul rus i-o făcuse președintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică de luni.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat miercuri pe Trump despre evaluare, au declarat oficialii.

Rusia a acuzat Ucraina a încercat să atace locuința lui Putin luni, iar Trump le-a spus reporterilor că Putin l-a informat despre acest lucru prin telefon. La momentul respectiv, președintele a spus că este tulburat de acțiunea raportată, părând să-l creadă pe liderul rus, chiar dacă Ucraina a negat vehement că se află în spatele unui astfel de atac, scrie CNN.

„Nu-mi place. Nu e bine”, a spus Trump, descriindu-se ca fiind „foarte furios” după ce a auzit afirmația.

El a recunoscut că este „posibil” ca acuzația să fie falsă și că un astfel de atac nu a avut loc, apoi a adăugat: „Dar președintele Putin mi-a spus în această dimineață că a avut loc”.

Surse au declarat că Ratcliffe l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu crede că este adevărat. Iar miercuri, Trump pare să fi adoptat o poziție mai sceptică, postând un link către un editorial al New York Post pe Truth Social cu titlul „Atacul lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”. Comitetul editorial al ziarului a precizat că este „remarcabil faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, crede că orice violență în vecinătatea sa merită o indignare specială” și a afirmat că „orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat”.

„Dar problema e următoarea: atacul cu dronă probabil nu a avut loc niciodată. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat vehement acest lucru. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat că rușii nu pot oferi nicio dovadă și a îndemnat presa să «credă pe cuvântul Kremlinului. Nu, nu o vom face»”, a scris consiliul.

CNN a contactat Casa Albă pentru comentarii. CIA a refuzat să comenteze.

Afirmația lui Putin despre un atac - și evaluarea ulterioară a SUA că acesta nu era adevărat a venit în contextul unor discuții intense conduse de Trump și trimisii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a lansat acuzația la o zi după ce Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Mar-a-Lago și s-a arătat optimist în ceea ce privește progresele înregistrate în negocierea unei păci în conflict.

Unii oficiali europeni au declarat că afirmația a fost o încercare a lui Putin de a dinamita eforturile de pace.

Și alții au pus la îndoială afirmația Rusiei. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că a fost vorba de o „distragere deliberată”.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat miercuri că 91 de drone au fost lansate din nordul Ucrainei împotriva reședinței lui Putin de lângă Valdai, în regiunea Novgorod din nord-vestul Rusiei.

Mai mult de jumătate au fost interceptate la câteva sute de kilometri distanță, a declarat ministerul, fără a specifica cum a știut că aveau destinația Valdai. Restul au fost interceptate deasupra orașului Novgorod, între orele 3:00 și 8:30, ora locală, luni, potrivit ministerului.

Ministerul a publicat o hartă care pretinde că arată traiectoria dronelor și locul în care au fost doborâte.