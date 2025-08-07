Cât costă sicriul „Lincoln” în care a fost înmormântat Ion Iliescu

Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august. Cunoscuta antreprenoare de pompe funebre Gabriela Lucuțar a dezvălui cât costă cosciugul în care a fost înhumat fostul președinte.

După momentul religios din Sala Unirii, ceremonia Gărzii la catafalc și prezentarea ultimului onor pe Platoul Marinescu, a fost oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României s-a deplasat apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea 3, potrivit Agerpres.

La intrarea în cimitir, sicriul a fost amplasat pe un afet de tun şi i s-a prezentat onorul.

Înmormântarea a avut loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Cât a costat sicriul fostului președinte Ion Iliescu

Gabriela Lucuțar, antreprenoarea de pompe funebre care s-a ocupat de funeraliile Mioarei Roman și ale lui Silviu Prigoană, a dezvăluii, pentru Click!, prețul sicriului în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu:

„Este un sicriu cu denumirea Lincoln, culoare mahon, la cumpărare poate ajunge până la 5.000 de euro, depinde de lemnul din care este făcut și de detaliile din interior. E lemn masiv, cherry patina culoare”.

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, 5 august 2025, la ora 15.55, la vârsta de 95 de ani. Medicii au explicat că fostul președinte a suferit o degradare accentuată a stării sale în ultimele 48 de ore, organismul cedând treptat.

Miercuri, lângă sicriu cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliecu, a fost depusă o coroană de flori albe, din partea soției președintelui, Nina Iliescu, în vârstă de 95 de ani, cu următorul mesaj:

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

Amintim că joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

A murit marţi, la Spitalul „Agrippa Ionescu” din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.