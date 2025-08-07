Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat joi 7 august, iar slujba de la Palatul Cotroceni a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Un fost președinte și mai mulți foști premieri i-au cântat „Veșnica pomenire” și au ținut coliva.

Foştii premieri PSD Văcăroiu, Năstase, Ciolacu şi Dăncilă au stat la căpătâiului fostului președinte Ion Iliescu. De asemenea, fostul președinte Emil Constantinescu, foşti premieri Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Theodor Stolojan, i-au cântat „Veşnica pomenire” și au ținut coliva.

Au venit la ceremonie cinci foşti premieri PSD şi PNL: Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Marcel Ciolacu, Theodor Stolojan, dar şi actualul premier Ilie Bolojan.

Soţia fostului preşedinte, Nina Iliescu, nu a fost prezentă la catafalcul soţului său la funeraliile de la Cotroceni.

Nici președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremonie.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte, figură emblematică a istoriei recente a României, era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a lui Iliescu s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Ziua înmormântării lui Ion Iliescu, 7 august, a fost declarată zi de doliu național.

În cadrul ceremoniei private din Cimitirul Ghencea III, au fost trase salve de tun în onoarea fostului președinte.