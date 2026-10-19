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Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie

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Românii care se apropie de vârsta pensionării trebuie să fie atenți la momentul în care depun dosarul la Casa de Pensii. Legea stabilește un termen de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare, iar depășirea acestuia poate însemna pierderea unor drepturi bănești. Cât durează soluționarea cererii și când ajunge prima pensie la beneficiar?

O femeie în vârstă, cu părul alb și ochelari, stă pe canapea și citește mai multe documente
Depunerea dosarului de pensionare după termenul legal poate duce la pierderea unor drepturi bănești Foto: Pixabay

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cererea de pensionare trebuie depusă împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale. Dosarul se înregistrează la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului. 

Deși pregătirea documentelor poate începe cu mai multe luni înainte, momentul depunerii cererii este important pentru stabilirea datei de la care se acordă drepturile de pensie.

Cu cât timp înainte de împlinirea vârstei se poate depune dosarul de pensionare

În ceea ce privește pensia pentru limită de vârstă, legislația nu stabilește un termen de depunere anticipată a dosarului. Conform articolului 89 din Legea nr. 360/2023, cererea se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

Așadar, cele 30 de zile nu reprezintă o perioadă anterioară împlinirii vârstei de pensionare, ci intervalul de după îndeplinirea condițiilor legale.

Persoanele care urmează să se pensioneze pot pregăti din timp documentele necesare, inclusiv actele privind vechimea în muncă, sporurile sau condițiile speciale de muncă, după caz.

Vârsta standard de pensionare și stagiul de cotizare se stabilesc potrivit legii, în funcție de situația fiecărui solicitant. Pentru verificarea datei pensionării, Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție și un calculator online.

Ce se întâmplă dacă întârzii cu depunerea dosarului

Depășirea termenului de 30 de zile poate avea consecințe financiare. Potrivit articolului 90 din Legea nr. 360/2023, dacă cererea este depusă în termenul legal, pensia pentru limită de vârstă se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare.

În schimb, dacă dosarul este depus după expirarea celor 30 de zile, drepturile de pensie se acordă începând cu data înregistrării cererii.

De exemplu, o persoană care îndeplinește condițiile de pensionare la 1 octombrie, dar depune dosarul abia la 15 noiembrie, va avea, în principiu, drepturile stabilite de la 15 noiembrie, nu de la 1 octombrie.

Prin urmare, întârzierea nu înseamnă pierderea definitivă a dreptului de pensionare, ci faptul că pensia nu se acordă retroactiv pentru perioada anterioară depunerii tardive a cererii.

Cât durează de la depunerea dosarului și până la prima pensie

Casa teritorială de pensii trebuie să emită decizia de admitere sau respingere a cererii în termen de 45 de zile de la înregistrarea dosarului, potrivit articolului 93 din Legea nr. 360/2023.

Termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile dacă solicitantul are calitatea de asigurat în luna depunerii cererii sau dacă sunt necesare documente ori operațiuni suplimentare.

După emitere, decizia trebuie comunicată solicitantului în termen de 10 zile.

Totuși, cele 45 de zile reprezintă termenul legal pentru emiterea deciziei, nu o garanție că prima pensie va fi încasată în acest interval.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile se plătesc lunar, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiar. Prin Poșta Română, plățile curente se efectuează între 1 și 15 ale lunii, iar în cont bancar sau pe card, începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii.

Data primei încasări depinde de momentul emiterii deciziei și de includerea drepturilor în circuitul de plată. Dacă prima plată are loc ulterior datei de la care au fost acordate drepturile, sumele cuvenite pentru perioada respectivă trebuie achitate.

Astfel, pentru a evita pierderea unor drepturi bănești, viitorii pensionari trebuie să pregătească documentele din timp și să respecte termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

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